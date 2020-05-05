英國4月汽車銷售暴跌97% 創1946年以來最差成績

據《彭博》報導，英國汽車製造商及貿易商協會 (Society of Motor Manufacturers and Traders；SMMT) 於週二 (5 日) 表示，英國 4 月份的新車登記大幅衰退 97%，創下自 1946 年 2 月以來最差的單月銷售成績。

由於政府採取的社交距離及封鎖防疫等措施，導致汽車展示間被迫關閉，英國 4 月份的汽車銷售僅達 4321 輛，且根據 SMMT 預估，今年全年的汽車銷售恐將衰退 27%，至 168 萬輛，為自 1992 年以來最低紀錄。

除了英國以外，由於新冠肺炎 (COVID-19) 於歐洲疫情嚴重，並對歐元區經濟造成重創，義大利、西班牙及法國於 4 月份的新車登記，分別衰退 98%、97%、及 89%。

SMMT 的 CEO Mike Hawes 表示，由於 4 月份一個整月，英國的汽車展示間皆屬於關閉狀態，導致汽車銷售表現受到前所未有的衝擊。

英國最大汽車製造商 Jaguar Land Rover 將自 5 月 18 日逐漸開放工廠，而 PSA 集團及本田汽車，亦計劃在接下來幾週重啟營運。

Metzler 分析師 Juergen Pieper 預估，由於疫情導致各國經濟低迷，今年歐洲的汽車銷售恐將衰退 3 分之 1，且在 2021 年以前，汽車的需求及生產皆難以穩定復甦。

此外，由於肺炎疫情造成消費需求萎縮，除了汽車銷售大幅衰退以外，英國整體服務業景氣亦陷入泥沼，IHS Markit 於週二 (5 日) 公佈英國 4 月份服務業 PMI 指數終值，報 13.4，自 3 月份的 34.5 大幅跌落，並創下近 20 年以來最大的衰退幅度。

英國綜合 PMI、製造業 PMI、服務業 PMI(圖：Bloomberg)

IHS Markit 預估，今年第二季英國 GDP 恐將衰退 7%，且若經濟重新開放的狀況不如預期，則衰退幅度有可能更大。

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