信驊Q1純益年增17.84%創同期高 每股賺6.39元

BMC 大廠信驊 (5274-TW) 今 (5) 日公布第 1 季財報，稅後純益 2.18 億元，季減 6.44%，年增 17.84%，每股稅後純益 6.39 元；由於疫情帶動雲端需求，信驊 BMC(遠端伺服器管理晶片) 出貨維持高檔，帶動純益、每股純益創下同期新高。

信驊第 1 季營收 7.32 億元，季減 1.24%，年增 32.85%，毛利率 62.41%，季減 0.14 個百分點，年增 1.14 個百分點，營益率 39.96%，季減 0.55 個百分點，年增 0.14 個百分點，稅後純益 2.18 億元，季減 6.44%，年增 17.84%，每股稅後純益 6.39 元。

信驊自去年第 3 季起，受惠伺服器建置需求回溫，加上中系客戶加強國產化，營收成長動能強，第 1 季更因疫情升溫，美、中客戶同步追單，營收連寫三季新高。

展望第 2 季，信驊認為，隨著客戶拉貨力道走揚，營收可望較上季雙位數成長，挑戰連四季營收寫下新高，全年營運也樂觀看待，估今年 BMC 出貨量年增 10%，達 950 萬套。

信驊近期也積極發展非 BMC 業務，影像晶片 Cupola 360 目前已打入中、日、台客戶，客戶數量達 10 家，且毛利率高於 BMC 晶片 10 到 15 個百分點，未來隨著營收比重增加，獲利也看增，目標為 4 年內達營收比重的 20%。