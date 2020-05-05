被動元件整併再起？ 凱美加碼金山電持股比達6.65%成最大股東

泛國巨 (2327-TW) 集團的鋁質電容廠凱美 (2375-TW) 今 (5) 日公告，經過近一年加碼，對另一電容廠金山電 (8042-TW) 的持股比達 6.65%，成單一最大股東，加上凱美先前也透露不排除進行水平併購，也讓市場關注併購案再起。

凱美公告，去年 5 月 13 日至今的期間，斥資 3.03 億元，買進金山電 9222 張，平均取的價格 32.85 元，而凱美目前持有金山電 8117 張，持股比達 6.65%，成為單一最大股東。

雖然凱美僅表示，取得有價證券之具體原因為長期投資，但由於近年被動元件吹起整併風潮，也讓市場高度關注是否又有新一宗的合併案。

凱美董事長翁啟勝去年也曾透露，持續與鋁質電容的同業接洽、增加可以合作的公司，同時也不排除併購，也讓凱美增持金山電更添話題。

凱美今日也公告 4 月營收 4.17 億元，月增 14.1%、年減 2.8%；累計前 4 月營收 13 億元，年減 13.3%。

凱美表示，電容產品與上月持平，風扇產品則成長 19.5%，而目前在各國陸續因疫情而封城下，消費性產品訂單多有遞延，目前暫未看到需求有大幅回升跡象。