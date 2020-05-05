視訊會議、遠距教學需求旺 圓展4月營收創20個月新高

圓展 (3669-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收，合併營收達 2.1 億元，月增 3.47 %、年增 18.56%，創下近 20 個月新高，受惠在家工作、線上學習商機帶動，視訊會議、教育等兩大產品線皆明顯成長，累計今年前 4 月合併營收達 6.84 億元，年增 6.65%。

圓展表示，全球疫情尚未獲得控制，各國企業持續採取居家辦公，加速視訊會議系統建置，旗下視訊會議產品自 2 月起需求增加，包含國內公部門、私人企業詢問度增加，歐、美、亞子公司也有急單追加，相關產品可望在第 2 季陸續出貨，貢獻營收。

教育產品方面，圓展指出，歐美教育市場仍屬於停課狀態，因此實物攝影機需求持續成長，而去年推出的自動追蹤攝影機，目前以台灣為主，包含大學、研究所、高教補校等詢問度增加。

以產品營收比重來看，4 月視訊會議、教育產品占比各約 60.05%、36.9%，其他則占 3.03%。

圓展母公司圓剛 (2417-TW) 今日也公告 4 月合併營收達 3.17 億元，月增 10.83%、年增 29.09%，創下近 10 年單月新高，累計前 4 月合併營收 9.8 億元，年增 8.15%。