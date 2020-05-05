聯陽Q1純益創11年同期高 每股賺0.79元

IC 設計廠聯陽 (3014-TW) 今 (5) 日公布第 1 季財報，稅後純益 1.26 億元，季減 6.67%，年增 55.88%，每股稅後純益 0.79 元，受惠 PC 客戶持續備貨，第 1 季營收創近 4 年同期高，加上產品組合改善，及多媒體 SoC 與觸控 IC 事業虧損收斂，帶動獲利創 11 年同期新高。

聯陽第 1 季營收 8.44 億元，季減 13.97%，年增 14.98%，毛利率 52.01%，季增 0.49 個百分點，年減 3.33 個百分點，營益率 17.97%，季減 0.2 個百分點，年增 5.33 個百分點，稅後純益 1.26 億元，季減 6.67%，年增 55.88%，每股稅後純益 0.79 元。

展望第 2 季，隨著遠距教學、居家辦公趨勢成形，筆電需求大增，聯陽因 PC 相關產品線營收比重達 6 成，本季訂單能見度高，營運展望樂觀，上半年營收可望優於去年同期。

此外，聯陽電容式觸控 IC 自去年底起，已陸續切入中系兩家穿戴裝置大廠，事業體已轉虧為盈，預計該產品今年仍有機會獲利；而多媒體 SoC 近期也切入中國家電市場，虧損持續收斂，不過，今年受疫情干擾，距離轉盈仍有一段距離。

聯陽營收來源為電腦產品線，包括電腦相關 IC、高速介面 IC，比重分別為 60-65%、25-30%；非電腦產品線包括電容式觸控、多媒體 SoC 皆為 2-9%。