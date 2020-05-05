中國新規影響 豪展4月產品遞延出貨 Q2營收可望創同期新高

醫材廠豪展 (4735-TW) 受到中國新政策影響，4 月部分產品遞延至 5 月才能出貨，法人預估，5 月營收可望突破 2 億元、創新猷，第 2 季營收也有機會創歷史同期新高。

豪展表示，新冠肺炎疫情延燒全球，其中，中國醫材產品品質備受外界質疑，因此，政府為加強產品控管，提出新規定，要求所有醫材產品包括體溫計、檢測試劑、醫用口罩、呼吸器等，需重新審查才能出口。

中國政府 4 月 25 日發布新規定、26 日開始實施，中間並無緩衝時間，導致豪展在中國生產的體溫測量產品，有一半貨品卡在海關無法出貨，連帶影響 4 月營收僅 7134 萬元，月減 35.41%、年減 11.18%，據了解，約有逾 7000 萬元營收遞延至 5 月認列。

法人看好，歐美地區新冠肺炎疫情嚴峻，將是豪展主要銷售市場，加上訂單能見度高，公司已擴產線，月產能較過往提升 50-90%，估第 2 季營收、獲利可期。

豪展累計前 4 月營收 3.28 億元，年減 7.77%；第 1 季稅後純益 3200 萬元，季減 5.7%、年增 25.24%，每股純益 0.95 元，創同期新高。