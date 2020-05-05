香港3月零售銷售下跌42% 連續兩個月跌幅超過40%

香港週二 (5 日) 公佈 3 月份零售銷售額，報衰退 42% 至 230 億港元 (29.7 億美元)，衰退幅度較 2 月份的 44% 縮小，但仍呈現連續兩個月跌幅超過 40%。

受到封鎖措施的影響，導致餐廳、酒吧、購物中心及奢侈品商店的營運皆受到重創，根據香港政府公佈數據顯示，3 月份食品及菸酒的銷售額下跌超過 21%，百貨公司銷售額則下滑 43%，而珠寶及鐘錶等高價商品的銷售額，更是大幅衰退了 75%。

此外，香港 3 月份的零售銷售量衰退了 43.8%，Q1 的銷售量則是下滑 36.9%，創下史上最大的單季跌幅。

香港零售銷售額、觀光客人數 (圖：Bloomberg)

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發之前，由於受到示威抗議活動的影響，導致中國觀光客人數大幅下降，而肺炎疫情的爆發，更是對香港的零售業造成雙重打擊。

另外，根據香港政府於週一 (4 日) 所公佈數據，香港於第一季的 GDP 衰退 8.9%，創下史上最差紀錄。其中，個人消費下滑了 10.2%，服務出口則是下滑 37.8%。

香港政府表示，肺炎疫情導致經濟嚴重衰退，且就業市場亦陷入泥沼，因此，預期在短期之內，零售業的景氣將難以復甦。此外，就算在疫情獲得控制之後，由於示威活動對於觀光產業所造成的衝擊仍在，預估零售消費仍將維持低迷態勢。

香港家居用品連鎖店 Goods of Desire 的總裁表示，經濟不景氣對該公司的營運造成嚴重打擊，而對於零售業者及觀光業者而言，在接下來的 6 個月，皆可能面臨倒閉的危機。

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