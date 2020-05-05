防疫需求加持 氣立4月營收年增3成 創21個月來新高

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 4 月受惠旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件，以及呼吸機過濾器組件需求大幅提升，單月營收為 1.59 億元，創 21 個月來新高，月增 8.85%，年增 31.59%。

氣立今年前 4 月營收 4.5 億元，年減 1.85%，氣立認為，設備業景氣谷底已過，今年將可回升。

今年 5G 通訊起飛，帶動生產製程、材料變動，有利 EMS 廠對氣動元件的採購數量與金額增加，加上口罩、呼吸器需求帶動，氣立可望受惠。

氣立浙江平湖邦燁廠今年將加入量產，產能擴充 3 倍，將可消化新進訂單；另外，新冠肺炎疫情全球大擴散，抗疫用呼吸器、口罩生產設備需求夯，台灣氣立包括旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單迅速拉升，呼吸機過濾器需求也強勁湧入。

目前氣立訂單能見度已看到 5 月底，今年第 2 季營收看旺，其中 4 月出貨結構來看，旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器營收占比，將達 25%。

氣立目前持續出貨中的旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器這些重要組件，毛利率也超過 2019 年 32.61 % 的平均水準。