〈零售迎母親節大檔〉統一時代、京站餐飲外送成標準服務 見消費力漸回溫

本周末即將迎來母親節，由於目前受疫情影響，人潮未能回到過去正常水準，統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店宣布，今年首次強打外送外帶，館內逾 40 家美食櫃位全力與外送平台 foodpanda 合作，而京站 (2942-TW) 除了強打北車全館外送，女用品買氣已略見回穩，力拚藉由此上半年的零售業最大檔期穩住第二季業績表現。

統一阪急百貨台北店表示，為提供消費者多樣的過節選擇，今年限量推出館內訂席送蛋糕活動，同時，與 foodpanda 合作，規劃館內超過 40 家美食櫃位提供母親節餐點外送。

而京站則指出，勞動連假期間，部分女用商品有明顯成長，顯示在零確診訊息陸續發酵下，消費需求略見回溫，其中，洋裝類商品較平日每日銷售百件，一口氣銷售暴增至單日千件，又以日系大牌最受歡迎，而口紅類平均成長 20%，涼鞋買氣同樣轉熱。

京站總經理柯愫吟坦言，雖疫情自 2 月初開始蔓延，但第一季受衝擊程度並不如 4 月大，4 月北車京站來客大減 40%、業績衰退 30%，尤其占營收比重 40% 的餐飲業種最為低迷。

所幸在積極推動外送後，京站館內餐飲櫃位受到的衝擊已略見緩和，力拚在這波母親節大檔其中，透過逾 15% 的消費回饋，積極穩住第二季的整體表現。