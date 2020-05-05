2008年來首見 美國4月ISM非製造業PMI跌破景氣分水線
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美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (5 日) 公布非製造業採購經理人指數 (PMI) 最新數據，疫情導致美國經濟活動幾乎停擺，4 月非製造業 PMI 報 41.8，為 2009 年 12 月以來首度落入收縮區間，也創下該年以來最低水平。
4 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 26，前值 48，為 1997 年有紀錄以來最低水平
- 新訂單指數報 32.9，前值 52.9，為近 11 年首度收縮
- 僱傭指數報 30，前值 47，為 1997 年有紀錄以來最低水平
- 供應商交貨指數報 78.3，前值 62.1，為 1997 年有紀錄以來最高水平
- 存貨指數報 46.9，前值 41.5
- 原物料價格指數報 55.1，前值 50
- 未完成訂單指數報 47,7，前值 55
- 新出口訂單指數報 36.3，前值 45.9
- 原物料進口指數報 49.3，前值 40.2
- 庫存景氣指數報 62.6，前值 47.8
4 月商業活動生產指數、僱傭指數雙雙創下有紀錄以來最低水平，自 3 月 21 日以來，全美國總計有 3030 萬人申請失業補助，就業指數下滑符合經濟學家對 4 月的失業率預期。
另外，供應商交貨指數也創下有紀錄以來最高水平，通常與供應商交貨時間延長與強勁經濟活動與需求有關，然而在當前情況下，供應商交貨速度延長顯示在疫情干擾下，企業關閉導致供應短缺。
ISM 主席 Anthony Nieves 表示，4 月數據大幅下滑主要受疫情導致的供應問題所影響，並稱根據過去 NMI 與整體經濟關係，4 月非製造業 PMI 對應今年國內生產毛額 (GDP) 將下滑 2% 至 3%。
Nieves 稱道：「產業受訪者擔心新冠病毒對供應鏈、營運能力、人力資源和財務的影響，並對何時能恢復正常營運感到高度不確定。」
ISM 服務業幾乎佔美國經濟 8 成以上，根據美國經濟分析局數據，運輸、娛樂和餐飲旅館業是美國個人消費支出的三大核心，佔總消費支出的 14%，然而疫情對於人際間互動與接觸造成非常大限制，因而導致支撐美國經濟的服務業嚴重受創。
儘管部分美國經濟本週起陸續重新開放，但經濟學家認為，美國經濟無法迅速回升至大流行前水平，由於重新開放經濟涉及二波感染和再度封鎖的風險，想要恢復還需要花費數年時間。