股價高於執行區間上限 宏碁庫藏股執行率11.8%

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (5) 日公告庫藏股執行屆滿情形，截至今日，共買回 27080 張庫藏股，占總發行股數 0.88%，平均價格 13.37 元，買回總金額達 3.62 億元，執行率約 11.8%，宏碁表示，由於市場價格高於庫藏股買回執行價格區間上限，因此未全數執行完畢。

宏碁 3 月 13 日宣布祭出庫藏股護盤，原擬買回 23 萬張庫藏股，買回期限為 3 月 13 日至 5 月 5 日，買回區間為 10.05-13.5 元，隨著 3 月底股價回穩，宏碁實際執行庫藏股時間為 3 月 13 日至 3 月 23 日。

展望今年，宏碁表示，上半年營運受疫情影響，但看好疫情趨緩後，下半年可望迎來爆發性成長，其中看好電競、輕薄筆電成長動能，預期第 2 季中旬供應鏈將回歸正常。

另一方面，宏碁指出，因應新冠肺炎影響，遠距、居家政策改變日常生活型態，宏碁掌握市場需求，3 月各地銷售成長快速增加，根據市調機構 IT Research 調查，宏碁第 1 季顯示器銷售在俄羅斯拿下 15.1% 市占率，市調機構 GfK 也統計，宏碁桌機在俄羅斯市場拿下 17.4% 市占率。