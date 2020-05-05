橘子Q1純益季增逾8成 每股賺2.14元 雙寫近6季高點

橘子集團 (6180-TW) 今 (5) 日公告首季財報，受惠多款遊戲改版，加上《天堂 M》新職業上市，帶動營運攀揚，單季稅後純益 3.76 億元，季增 83.4%，年增 4.74%，每股純益 2.14 元，稅後純益與 EPS 雙近 6 季高點。

橘子第 1 季營收 31.6 億元，季增 31.67%，年增 7.7%，毛利率 38.9%，季減 3.43 個百分點，年減 2.6 個百分點，營益率 16.1%，季增 1.47 個百分點，年增 1 個百分點；稅後純益 3.76 億元，季增 83.4%，年增 4.74%，每股純益 2.14 元。

橘子指出，第 1 季受惠《天堂 M》新職業「神聖劍士」上市，《新楓之谷》及其他多款遊戲改版，帶動營收攀高，加上營銷費用減少，獲利增溫。《小森生活》雙平台預約及刪檔封測上市預熱活動，已吸引 50 萬玩家響應預登，有效擴大輕遊戲會員基礎。

橘子表示，第 2 季將有《天堂 M》、《新楓之谷》與《罪惡童話：集體崩壞的公主》等多款遊戲陸續改版，第 3 季則將啟動經典 IP 大作《龍之谷：新世界》上市預熱。