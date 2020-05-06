〈紐約匯市〉美4月服務業陷入萎縮 美元延續漲勢 歐元走軟

週二 (5 日) 美元延續第二日漲勢，與美股同步上揚，得益於美國部分地區和某些國家經濟重啟的前景，加上美國 4 月服務業指標陷入萎縮，為近十年來首見，避險需求再度推動美元走強，美元指數上漲 0.31%，來到 99.875。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

疫情導致美國經濟活動幾乎停擺，美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (5 日) 公布非製造業採購經理人指數 (PMI) 最新數據，4 月非製造業 PMI 報 41.8，為 2009 年 12 月以來首度萎縮，也創下該年以來最低水平，前值為 52.5。

不過在數據顯示美國 4 月份非製造業 PMI 優於市場預期後，美元小幅上漲。ISM 非製造業指數從 3 月份的 52.5 降至 4 月份的 41.8，但 4 月份的指數高於市場預期的 36.8。

分析師表示，自 3 月份新冠肺炎疫情爆發以來，美元指數與美股就呈現正相關。通常股市下跌且金融市場承受壓力時，美元往往會上漲。

不過當市場動盪之際，美元仍是收益最高的避險資產，然而當美元與風險資產同步，分析師就不再感到驚訝。

紐約 TD 證券分析師 Mazen Issa 表示：「即使今天存在風險反彈，美元的表現在很大程度上，還是與相對的股票表現相關。」

美國股市週二大漲，WTI 原油期貨上漲 14.81%，布蘭特原油期貨上漲 12%，由於產量下降以及義大利、芬蘭和美國多個州放寬封鎖限制，市場預期在美國重新開放經濟活動後，將可刺激生產活動及消費需求，提振投資人的信心，油價呈現連續 5 天上漲趨勢。

歷經長達三年的爭訟後，德國聯邦憲法法院週二 (5 日) 裁定，歐洲央行 (ECB) 自 2015 年展開的量化寬鬆 (QE)「部分違反」德國憲法，最高法院要求歐洲央行必須證明該項計畫的合理性，或是在三個月內進行調整。

美元的漲幅是以歐元作為代價的。在德國聯邦憲法法院裁定，若歐洲央行 (ECB) 無法證明購買國債的合理性，德國聯邦銀行就必須停止購買政府債券後，歐元便大幅貶值。

不過，最高法院認為 ECB 總體 QE 計劃並未違反法律，近期發布的「大流行病緊急資產收購計畫」(PEPP) 也不在裁決範圍內。為避免歐元區經濟遭疫情拖垮，ECB 今年 3 月啟動這項規模達 7500 億歐元的 QE 計劃。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

該裁決出爐後，歐元一度下跌 0.7%，至 1.0826 美元，有望創下自 4 月初以來的最大單日跌幅。歐元兌美元最新下跌 0.66%，至 1.0835 美元。

TS Lombard 倫敦分析師 Andrea Cicione 表示：「市場不喜歡歐洲央行無法解決的問題，但就目前情況而言，這是一個很大的顛簸。」

單一貨幣中存在大量多頭頭寸也損害歐元，加劇歐元拋售壓力；最新的定位數據顯示，歐元看漲押注處於近兩年來的最高水平。

不過歐元兌美元匯率已從 3 月份觸及的 1.15 美元的逾一年來高位下跌超過 5% 以上。

風險偏好增強，商品貨幣上漲，澳幣兌美元上漲 0.6% 至 0.6430 美元。在澳洲央行 (RBA) 宣布維持利率和 3 年期澳債殖利率定錨目標在 0.25% 不變，澳幣聞訊上漲。

美元兌避險貨幣瑞郎上漲 0.7%，至 0.9721；美元兌日圓下跌 0.19% 至 106.53 日圓。

由於日本和中國遇上國定假日，交易清淡。離岸人民幣上漲 0.2%，至每美元 7.1170，從前一交易日觸及的六週低點 7.1560 回升，但遠低於上個月的範圍。

英鎊兌美元週二基本持平，分析師警告，英鎊在脫歐不確定性中仍將維持區間波動，並抑制上行空間，因英國與歐盟貿易談判進展緩慢，市場不希望英鎊在未來幾個月內表現強勁。

越來越多投資人擔心英國可能會在沒有貿易協議的情況下脫歐，因為英國一直堅稱不會將談判日期延長至過渡期結束後，也就是今年的 12 月 31 日。

英國和歐盟必須在 6 月底之前同意將貿易談判延長至今年年底以後，若沒有在此之前達成貿易協議，市場預計英國將面臨經濟困境，英國可能不得不採用世界貿易組織 (WTO) 的貿易條款，但這項條款對英國較為不利。

荷蘭合作銀行警告，英國脫歐談判進展的不確定性，將在未來幾個月增加投資英鎊的壓力。

截至週三 (6 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.875。+0.31%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0835 美元。-0.65%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2435 美元。-0.05%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6430 美元。+0.05%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4053 加幣。-0.22%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.53 日圓。-0.19%