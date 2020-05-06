〈每日外資外匯觀點〉就業數據難樂觀 美元指數闖百大關恐遇伏
美元指數本周上攻進逼 100，市場關注周三晚間公布的有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據公布，預估四月就業人數將大幅減少逾 2000 萬人，倘若表現差於預期，周五公布的非農就業數據將更不樂觀，美元恐怕將受到打壓。
美國總統川普考慮推出新一輪企業減稅，且加速解封各州；美國 ISM 四月非製造業指數從上月的 52.5 降至 41.8，但優於市場預期的 36.8，激勵美元指數周二上漲最高來到 99.98，幾乎觸抵 100 大關。
FXStreet 分析師 Flavio Tosti 指出，美元指數近期上漲，但 100 大關可能是目前難以攻克的關卡，從日線圖來看， 50 日均線具支撐，但依然陷於有限的波動區間。
過去六周有 3000 多萬美國人申請失業救濟， ING 策略師表示，封鎖造成的損失規模是市場目前關注的焦點，預估美國 4 月非農就業數據將減少 2100 萬個就業機會，失業率飆升至 16%；5 月將減少 1200 萬個工作機會，失業率上升到 22%。
ED&F Man Capital Markets 分析師 Edward Meir 表示，金融系統裏有很多刺激措施，央行將會非常寬松，利率可能會連續幾年為零，股市也會非常不穩定，但隨着全球經濟逐漸重新開放，整體樂觀情緒應會提振美元。
道明證券駐紐約資深外匯策略師 Mazen Issa 認為，目前股市和經濟之間脫節，儘盡管目前股市存在反彈的風險，但美元在很大程度上與股市的相對表現有關，由於收益率非常低，可供選擇的投資產品少之又少，美國股市的結構更像美元，更具防禦性。
AllianceBernstein 固定收益部門資深分析師 Eric Winograd 表示，市場越來越期待此次重啟經濟，但復甦將更為緩慢，如果未來幾個月的經濟數據不見反轉向上，恐怕將為市場帶來麻煩。