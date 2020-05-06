知情人士：沙國5月份石油出口量預估將下跌至10年來新低

據知情人士和分析師預期，沙烏地阿拉伯 5 月份的原油出口量將降至約 600 萬桶 / 日，將創下近十年來的新低，並且隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情打擊需求，該國國內原油產量也預期下降。

根據石油出口國組織及夥伴 (OPEC+) 達成的減產協議，沙國應在 5 月和 6 月將原油產量削減 23%，至約 850 萬桶 / 日，以支撐因與疫情造成的需求萎縮。

業內消息人士表示，預計沙國 5 月份的原油出口量約為 600 萬桶 / 日，銷往亞洲的原油量約為 400 萬桶 / 日，而銷往美國的原油量則預期不到 60 萬桶 / 日。石油產量下降也意味著天然氣的產量降低，天然氣是開採原油時的副產物，可用於發電。

沙國的煉油廠通常加工約 240 萬桶 / 日的原油，但隨著產品需求的下降，相關數據產量也將隨之減少。

諮詢公司 Energy Aspects 聯合創始人 Amrita Sen 表示：「由於新冠肺炎疫情，沙國的總體原油需求將呈現疲軟，工業對原油的需求也將下跌。低油價和企業削減預算可能會使沙國經濟陷入衰退。」

沙特阿美的能源顧問和高管 Sadad al-Husseini 表示，在實行減產協議之後，沙國可能會將著重於輕油，而非重油的生產，主因是輕油的生產通常生產更多天然氣，而重油通常來自海上，因此開採成本通常更高。

輕油通常可作為汽油及航空燃料油使用，而重油多用於工業鍋爐燃燒，經處理後可生產潤滑油、柏油、液化石油氣等。

此外，Husseini 也表示，由於美國頁岩已經生產了足夠的輕油，沙國轉向輕油生產也可使得全球輕油供過於求。