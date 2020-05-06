疫情趨穩+減產奏效 瑞銀估油價明年重返50美元

隨著疫情趨緩、減產策略奏效，推升國際原油價格回穩，布蘭特與 WTI(西德州) 原油價格昨 (5) 日分別大漲逾一成以上，瑞銀認為，油價可望隨疫情趨緩、經濟復甦再度彈升，預估布蘭特與 WTI 明年可望漲至 50 美元以上。

國際原油價格揮別崩跌陰霾，包括布蘭特及 WTI 原油昨天分別大漲 14%、 21%，每桶價格分別突破 30 美元、24 美元，其中 WTI 今 (6) 日更一度大漲近 5%，每桶價格接近 26 美元。

瑞銀表示，當疫情趨穩後預估明年全球石油需求可望隨經濟復甦而走強，其中布蘭特原油價格明年 6 月可望回升至 55 美元，WTI 也可望彈升至 52 美元。

但要注意的是，儘管油價未來一年可望重啟反彈回升，但考量近期市場參與者紛紛避免進行實物交割，導致期貨轉倉成本遞增，加上第 2 季石油供應仍有嚴重過剩的問題，因此如果太早建倉，恐容易蒙受轉倉損失及不必要的價格波動。

另外，儘管歐美國家陸續「解封」，但實際上經濟陰霾仍尚未消除，尤其美國最近頻頻指責中國隱瞞疫情，引發市場對於兩國摩擦升級的憂慮，亞股也如履薄冰。

瑞銀認為，美中貿易關係是亞股短期風險，容易引發市場震盪，但只要不涉及關稅升級或資本限制等重大舉措，預估對企業獲利與市場影響仍在可控範圍內，隨著各國陸續放寬人口流動及防控限制，是推升風險資產更重要的軀動力。

在亞洲部分，大部份亞洲國家因疫情較早爆發，預估亞洲市場經濟可望在第 3 季逐漸復甦，其中亞股市淨率近 1.3 倍，比週期中期估值低約 20%，因此相對好亞洲 (日本以外) 股票的表現。