新冠肺炎疫情拉長 BMW下修財測

德國高級車品牌 BMW 在週二 (5 日) 下修今年財測，由於新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情影響，對新車需求所造成的打擊超過預期，預估稅前息前利潤 (EBIT) 將下滑至 0% 至 3%。

BMW 在 5 月 5 日下修財測，預估今年的 EBIT 將下滑至 0% 至 3% 之間，先前預測為 2% 至 4% 水準。

BMW 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

該公司表示，他們之所以在財報作出修正，主要是因為部分市場在新冠肺炎的防疫措施延長，負面的影響程度比起 3 月時所作預測還要來的更廣。

關於延長防疫措施的汽車市場，出貨數量無法如過去預期般，認為會在數週內恢復，對 Q2 業績也將帶來最嚴重的影響。在態度上認為狀況有可能更加惡化。

BMW 在說明中表示，主要市場的經濟衰退愈發嚴重，且有可能演變為更加長期化的發展。還有在先前沒有考量到中國的經濟放緩速度，很可能隨著其他國家的經濟衰退而更加嚴重。

此外，汽車市場的競爭日趨激烈，還有第 2 波的新冠肺炎疫情來襲，與隨之而來的防疫作為可能造成市場扭曲，收益很可能進一步的受到壓縮。

另外在機車部門方面，BMW 也預估今年的出貨量將會大幅遜於去年。該部門的 EBIT 預估會落在 3% 至 5%，從原先預測的 6% 至 8% 作出下修。