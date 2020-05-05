強化自駕車布局！英特爾砸9億美元 收購以色列新創公司Moovit

週一 (4 日) 致力於發展自駕車系統的處理器龍頭英特爾 (INTC-US) 宣布，以 9 億美元收購以色列交通 APP 開發商 Moovit。

英特爾的自駕車研發計畫雖與其他公司相比起步晚，但該公司近年致力於以金錢換取時間，透過收購增添自駕車系統生力軍。

繼 2017 年以 153 億美元收購以色列自駕系統大廠 Mobileye 後，週一英特爾宣布，以 9 億美元收購以色列交通大數據新創公司 Moovit。

據台灣經貿網顯示，以色列公共交通應用程式 Moovit 成立於 2012 年，總部位於中部城市 Ness Ziona，目前擁有 200 名員工。Moovit 的收購，可提供英特爾可靠即時的交通數據和智慧駕駛路線，強化英特爾在自駕車系統的布局。

英特爾最新聲明中表示：「Moovit 的加入使英特爾 Mobileye 計畫更進一步實現，推助其成為一個完整的移動設備供應商，包括 Robotaxi 自駕計程車服務，預計 2030 年這將是一個價值 1600 億美元的機會。」

該聲明提到：「此次收購 Moovit，旗下 Mobileye 將能夠使用 Moovit 的大型自營運輸數據，最佳化基於客戶需求的預測技術和交通模式，並利用 Moovit 交通數據庫的 7500 多名關鍵代理商和運營商，改善全球超過 8 億用戶的消費體驗。」