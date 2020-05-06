黃金助攻隊回歸？中國大媽解套出手 買到金條斷貨

今年來黃金強漲，卻不見中國大媽的身影，隨著中國本土疫情趨緩，中國大媽在五一長假期間再度出手，甚至買到金條斷貨，顯示中國黃金消費市場快速升溫。法人提醒，黃金後續上攻仍須更多刺激因素，現在宜買跌不追漲。

央視財經報導，五一長假期間買金條、金飾的市民絡繹不絕，廣州部分商場甚至出現 100 克投資金條斷貨情形，還有人一口氣購入人民幣 200 萬 (約新台幣 843 萬元) 的金條，掃金大戶認為金價還可能再創新高，要買趁早。

分析師表示，目前中國買黃金的意願非常強，認為西方國家疫情更加嚴重，預計不會像中國這麼快緩和，因此全球貨幣寬鬆政策會延長，金價下半年可望再創新高。

富蘭克林投顧提醒，長期來看，支撐金價的因素正出現閃爍訊號，後續若能站穩向上，多方才有望繼續突破，大漲後留意鈍化情形，建議積極投資人逢回布局介入，穩健投資人則採定期定額，整體操作上以買跌不追漲為原則。

台灣銀行最新報告指出，上週黃金面臨獲利了結，現貨價跌破 1700 美元整數價位後持續走跌，頭部型態成型，短期若無法站回 1699 美元，將持續承受壓力，不排除回測 1640 美元之 M 型頭部等量滿足價位。

