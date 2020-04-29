這次跟金融海嘯狀況不同 金價後市真能一飛沖天？

避險資金近來湧入黃金，讓外資紛紛唱多，但隨著新冠疫情趨緩、中國及印度兩大黃金需求國購買力道減弱，恐成金價上攻絆腳石，法人認為，低利環境仍有利黃金避險地位，持有者可低進高出，動態調整黃金相關資產約占個人資產的 5～10%。

受到新冠疫情影響，全球經濟停擺，各國推出寬鬆政策救市，帶動黃金今年來已上漲 13%，創 2012 以來新高。目前外銀及投行對金價多持正向看法，高盛預期未來 12 個月金價上看每盎司 1800 美元以上，花旗亦認為未來 2 至 3 年內，金價有機會挑戰每盎司 2000 美元。

《路透》報導指出，回顧 2008 年金融危機期間，金價未漲反而大跌，各類風險資產也全面下滑，迫使投資者出脫資產籌措現金。此次新冠疫情爆發，一模一樣的劇情再度上演，黃金都先跌，爾後投資人才回頭買入黃金。

但不同的是，2008 年金融危機到前一波金價高點的 2011 年，黃金需求都是不斷增加。各國央行以及中國等新興經濟體購買力道皆向上攀升，以中國為例，2003 年時購金量僅 200 噸，2011 年時已激增到 1450 噸。

但現在，不僅俄羅斯央行減少購買量，中國和印度兩大黃金消費大國，也削減購買規模，因此不少分析師保守看待金價多頭氣勢，即便喊出每盎司 3000 美元目標價的美銀，也預計明年全年平均價為 2,063 美元，後續幾年將回落至 2,000 美元以下。

元大投信表示，目前疫情對全球經濟的衝擊仍在估算階段，且未來仍有中美各項議題角力、美國總統大選等多項潛在變數，均為持有黃金相關資產以避險配置的有力理由。建議已持有者可低進高出，動態調整黃金相關資產約占個人資產的 5～10％；若計畫建立部位者，則應留意市場情緒波動或短線推升金價，不宜追高而是把握金價回落時低接，更能有效發揮黃金的避險性質。