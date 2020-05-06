【群益投顧】外資連兩日大賣引疑慮 台股上下震盪勉收小紅

一、盤勢分析

市場樂觀期待經濟重啟加上油價反彈帶動，週二美股早盤全面走高，但尾盤受 Fed 副主席表示美國失業率可能飆上 1940 年來最高的影響，致使漲幅大幅收斂；道瓊工業上漲 0.56%、S&P500 收漲 0.9%、那斯達克收高 1.13%、費城半導體上漲 1.7%。歐洲方面，企業財報好消息加上各國逐步解除封鎖，泛歐 STOXX600 指數上漲 2.15%，德、法股收高 2.5% 上下，英股上漲 1.66%。今早亞股普遍走高，台股以小跌 3 點開出，終場以小漲 0.37 點接近平盤作收，收在 10774.98 點，成交金額較前一交易日微增為 1807.82 億元。

盤面結構，類股跌多漲少，電子在大立光、聯發科持強加持下守穩盤上，但金融收低拖累多頭，指數勉強收小紅，傳產以機電、生技漲幅較為領先，觀光、玻璃走勢落後。

二、盤勢預估

市場對於歐美重啟經濟的正面期待，為短多挹注動力，但經濟復甦仍充滿挑戰，加上美中貿易戰似將捲土重來，仍為市場帶來動盪。台股持續在平盤上下來回震盪，終場以接近十字線小紅 K 上漲不到 1 點作收，成交量稍增至 1800 億元出頭，目前短期均線排列雖未翻空，但 3 日線趨勢開始走平下彎，將使短線轉弱壓力漸重，個股操作建議確實參考短期技術面變化汰弱留強。

雖然新冠肺炎疫情造成全球供需秩序大亂，但電子供應鏈上游晶圓代工廠、IDM 廠、記憶體廠等為避免出現斷鏈風險，第 1 季中起便已開始回補矽晶圓，進入第 2 季，基於將安全庫存考量，提高到季節性水位之上，更大幅提高矽晶圓庫存，預期相關矽晶圓廠第 2 季下旬出貨續旺，不僅現貨價上漲力道明顯，合約價亦止跌回升。

受肺炎疫情影響，網購、居家辦公、遠距教學盛行，帶動伺服器、NB、平板等銷售大幅成長，也為記憶體出貨挹注動能，4 月 DRAM 合約價出現續漲走勢，其中，標準型 DRAM 大漲逾 10%，伺服器 DRAM 大漲 15~20%，利基型 DRAM 也有 3~5% 漲幅，由於目前供給仍緊，預期 5 月合約價仍有續漲空間。

520 總統就任將至，離岸風電是具有高度政策指標性的產業，近期隨著台船、上緯投控宣佈分別簽訂新採購合約，世紀鋼子公司世紀風電台北港廠區第三期工程正式動工，擬第三度辦理現金增資等消息面題材加持，族群在整理多時之後有展開波段表現的機會。

三、強勢股

電子：

大立光 (3008-TW)、國巨 (2327-TW)、聯詠 (3034-TW)、臻鼎 (4958-TW)、台表科 (6278-TW)

非電：

中租 (5871-TW)、富邦媒 (8454-TW)、億豐 (8464-TW)、上銀 (2049-TW)、巨大 (9921-TW)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據