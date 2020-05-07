〈台股盤前〉貿易戰再起疑雲未解 暫難脫季線、年線間區間震盪格局

台股昨 (6) 日開低走高，終場守在紅盤上，收在 10774.98 點，小漲 0.37 點，成交值維持在 1800 億元左右，隨著美股再度陷入整理、漲跌互見，且早盤期貨指數電子盤微幅震盪，法人認為，在美國又拋出貿易戰議題之下，不確定性不小，今 (7) 日台股仍將處在橫向區間震盪格局中，下有季線支撐、上有年線反壓，惟須留意，防疫概念股已明顯有主力獲利了結倒貨，預料資金開始輪動轉向。

三大法人中，外資和自營商昨日續呈賣超，僅投信買超，合計賣超 83.9 億元，其中外資賣超 52.8 億元，自營商賣超 36.3 億元，僅投信買超 5.3 億元。

由於美國總統川普最新表示，將在 1-2 周內報告中國是否履行第一階段貿易協議規定的義務，貿易戰疑雲再起，美股昨日走高後回落，終場道瓊指數下跌 218.45 點或 0.91%，收 23664.64 點；標普 500 指數下跌 19.64 點或 0.68%，收 2848.80 點；那斯達克指數上漲 45.27 點或 0.51%，收 8854.39 點；費城半導體指數上漲 18.25 點或 1.08%，收 1707.75 點。

消息面上，蘋果宣布今年全球開發者大會 (WWDC) 將在美東時間 6 月 22 日舉行，此為蘋果今年首場大型產品發表會，市場預期將發表 iOS 和 Watch OS 等新一代作業系統，將為下半年新款 iPhone、Apple Watch 的出貨暖身，相關供應鏈出貨可望逐步增溫。

南亞科董事會決議上調今年資本支出上限，由 2 月通過的 92 億元，增至 157.6 億元，增幅達 71.3%，將用以衝刺 10 奈米製程技術自主研發，建置 10 奈米製程試產線。

路透報導，知情人士透露美國商務部正接近批准一套新規定，擬允許美商公司與中國的華為技術公司攜手合作，共同制定 5G 網路的標準。

由於營運受新冠肺炎疫情影響，加上油價崩跌，台塑四寶 4 月合併營收約 755.49 億元，月減 19%，年減 40%，尤其台塑化在油價崩跌下首當其衝，衰退幅度較大，營收年減 57%。

法人認為，指數持續站穩季線之上，有利多方維繫士氣，不過，5 月變數較多，先看多方能否以橫盤整理化解賣壓；而隨著近日上市櫃公司陸續公告 4 月營收，預料個股間表現將更為分歧。