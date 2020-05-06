國發會估台灣經濟投資6月可望復甦 將「打勾式復甦」緩步向上

全球今年遭受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊經濟發展，國發會主委陳美伶今 (6) 日表示，台灣製造業 3、4 月受歐美需求影響，但根據國發會預估，台灣防疫措施優於全球、加上政府紓困振興措施，6 月可望逐步復甦，今年經濟可望「打勾式復甦」緩步向上，看好台灣經濟今年維持正成長。

陳美伶表示，全球第 1 季經濟成長普遍呈現負值，但台灣防疫得宜、台商回台轉單效益支撐，第 1 季經濟成長仍達 1.54%，優於南韓 1.3%，隨著疫情趨緩，20 多天未出現本土案例，且並未停工，預期台灣經濟、投資將在 6 月逐步復甦。

陳美伶進一步指出，今年疫情影響，並不像當年 SARS 僅影響一季，因此預期今年景氣不會呈現 V 型反轉，而會像運動品牌 Nike 商標一樣，呈現打勾式緩步向上。

展望今年，陳美伶表示，有信心今年台灣經濟成長率維持正成長，政府將把公共建設投資、政府採購執行率提高，至於民間投資，預期今年投資三大方案 5 月底將破兆元，今年將有 3000 億元落實到位，支撐台灣 GDP 成長。

陳美伶指出，疫情中也看見台灣未來在大健康產業、數位化、資料經濟上仍有很大的發展空間，像是這次健保資料、口罩地圖等，也結合許多新創事業，是台灣未來發展利基，而在國發會新創紓困投資方面，目前有 101 件申請，其中 27 件通過，投資金額逾 5 億。