政院加碼紓困視障按摩師 庇護工場租金補助每月再增4萬元

行政院今 (6) 日召開紓困振興方案記者會，勞動部宣布加碼紓困身心障礙者，針對無一定雇主及自營視障按摩師，提供每月 1.5 萬元補貼，一次發 3 個月，共計 4.5 萬元；至於庇護工場租金補助，勞動部每月再額外增加 4 萬元，共計 6 個月、24 萬元。

勞動部勞動力發展署組長施淑惠指出，按摩業因具有身體接觸的特性，在這次疫情也受到衝擊，醫院、車站等按摩小站紛紛關閉，其中有許多中重度視障者都是從事按摩工作，因此，勞動部對於有在職業工會加保、無一定雇主、有按摩技術士證或執業許可證的人，提供每月 1.5 萬元補貼，一次 3 個月，共計 4.5 萬元，

不過，之前已領取勞動部自營作業者 3 萬元的人，這次僅補助差額，預計全台共 2387 名視障按摩師受惠。

此外，施淑惠表示，勞動部也提供防疫物資補助，針對經營視障按摩據點的法人、團體或個人，預計補助 1116 個視障按摩據點 2 至 5 萬元，金額多寡會依據視障者的人數來評估。

針對全國 148 家庇護工場紓困，勞動部也加碼房屋、土地及車輛租金補助，現行規定營運 1-2 年最高補助 4 萬元；營運 3 年最高 3.2 萬元；營運 4 年以上最高 2 萬元。施淑惠指出，勞動部每月再補助 4 萬元，共 6 個月、24 萬元。

舉例來說，一家新成立 2 年內的庇護工場，每月租金補助 4 萬元，再加碼 4 萬元後，每月最高補助 8 萬元，6 個月共計 48 萬元。

