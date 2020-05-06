〈陸股盤後〉中芯回歸陸股帶旺科技股 三大指數收高

五一長假過後，周三 (6 日)A 股迎接五月第一個交易日，三大指數便以紅盤作收，幾乎收在今日最高點，無懼美中貿易戰有再度開打的可能性，其中創業板指漲幅更達 2%，一度回補 3 月 12 日出現的跳空缺口，表現最為亮眼。

中芯突然宣布赴科創板上市，帶動半導體類股飆漲，成為今日 A 股市場人氣指標。盤面上半導體類股大漲逾 5%，而農業、消費電子、資料中心等類股漲幅也逾 3%。不過，酒店餐飲、銀行等少數類股則走弱。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.63%，收報 2878.14 點；深證成指上漲 1.51%，收報 10883.22 點；創業板指上漲 1.97%，收報 2110.27 點。滬深兩市合計成交人民幣 7211 億元，日增 6%，同時也創下 4 月 17 日以來成交額新高。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 33.2 億元，其中，滬股通賣超人民幣 11.8 億元，深股通買超人民幣 45 億元，這已是外資連續第六個交易日買超。

產業消息

中芯公布計劃將在科創板上市，擬發行最多 16.86 億股，後續上市流程仍需取決於市況、股東大會及主管機關核准。中國最大晶圓代工廠回歸陸股，科創板相關個股如安集科技、滬硅產業、聚辰股份紛紛漲停、晶晨股份則飆高 18.4%、芯源微躍升 15.4%、樂鑫科技大漲 9%。

上汽集團公布，4 月汽車銷售量年增 0.5%，是新冠肺炎疫情以來中國汽車業首度傳出月度銷售量「轉正」的喜訊。市場認為，指標大廠 4 月汽車銷售轉正，是中國汽車產業復甦的重要訊號。而長安汽車也公告，4 月汽車銷售量年增 32%。

受到數據激勵，上汽集團大漲 3.8%、長安汽車跳漲 8.5%、比亞迪大漲 3.7%、廣汽集團上漲 2.1%。

法人觀點

法人認為，中國外在因素的短暫衝擊帶來買股的良機，預估 5 月是 A 股第二季最佳的投資機會。資金配置上，建議以新舊基建及相關科技龍頭，如 5G、雲計算、新能源車等為主要持股。同時可以繼續佈局前期受疫情衝擊的績優族群，包含餐飲、百貨、消費電子、汽車電子、房地產開發產業的龍頭。

招商證券則表示，進入 5 月份 A 股雖然會面臨外在風險的紛擾，但在中國政府刺激政策的推出、兩會召開、中國經濟的改善及流動性充裕的推動下，A 股仍然可保持韌性。

