6月原油期貨估續震盪劇烈 觀察兩重點謹慎布局油價財

新冠肺炎疫情影響全球，今 (2020) 年 5 月交割的西德州原油期貨價格在 4 月 20 日暴跌至負值，引發金融市場與其他原物料大宗商品動盪，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行認為，西德州原油 6 月期貨恐將持續大幅震盪，未來油價要觀察疫情等兩大重點。

原油期貨價格跌到負值，中國信託銀行表示，此現象反映原油儲量接近滿水位，期貨交易者不願承擔到期結算後轉為實體交割風險，負油價實際反映原油需求低迷。中國信託銀行建議未來油價觀察，可著重於疫情是否再影響原油需求與各國是否遵循減產協議，能源類股短中期仍應保守看待，留意股債、匯率資產波動風險。

中國信託銀行表示，根據挪威能源諮詢公司雷斯塔德能源（Rystad Energy）預估，今年 4 月為疫情影響原油需求下滑最嚴重的月份，下滑幅度高達每日 2,700 萬桶，5 月起，隨各地仍須維持社交距離情況下逐漸放鬆管制，原油需求降幅將逐月緩步縮小。

同時因油價崩跌石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）4 月達成深度減產協議，自今年 5 月至 2022 年 4 月止，隨時間縮小減產量，中國信託銀行表示，此舉顯示 OPEC + 對原油市場有托底意願，但沙烏地阿拉伯在正式施行減產前，仍大幅增產每日 250 萬桶原油，且以 2018 年 10 月的石油產量為減產基準，當時總產量高於今年 3 月，若以 3 月產出估算減產量，規劃中的減產僅較 3 月減少約每日 650 萬桶，不及市場預期的每日 970 萬桶。

隨著全球對能源需求下降，OPEC + 減產幅度又遠低於需求降幅，中信銀行研判，今年第二季至第三季，原油市場呈現供給過剩的情況，第二季油價仍有下跌風險。

此外，西德州原油 6 月期貨合約將在今年 5 月 19 日結算，預期該月期貨價格將大幅震盪，投資人須嚴格控管相關金融商品的風險部位。第三季原油價格受減產支撐，供過於求狀況雖持續，但比第二季改善，油價屆時應有回穩可能。

中信銀行認為，未來油價觀察重點可著重兩點：一、疫情是否出現第二次爆發，影響原油需求回升力道；二、各國是否遵守減產協議，及石油生產企業破產潮下的供需再平衡。

股市方面，從近期能源公司展望來看，油價低迷導致能源類股獲利預估值呈現逐季下滑，股息配發率亦開始逐步下調，中信銀行建議，能源類股短中期仍應保守看待，欲逢低布局的長線投資者，建議避開財務結構及信用評等不佳者，留意波動度較低、現金流量充足與可維持股息配發的能源企業，拉長時間分批布局的方式，嚴控整體部位風險。另就國家檢視，俄羅斯股市能源類股占比高達 50%，需留意與油價間的高度連動。

信用市場方面，今年以來，低信評企業債券發行量僅占整體高收債的 12%，但能源高收債卻有超過 40% 信評等級在 B 以下，油價暴跌後，能源高收債違約風險預估將大幅攀升，反而投資等級債違約風險低，此外，油價重挫削弱通貨膨脹，同時也加大央行寬鬆空間，公債殖利率將難大幅上行，有利具優質息收的投資等級債。

新興市場債中，部分拉丁美洲、非洲、中東國家財政預算與油價連動性高，債市也將受影響，建議暫時避開為宜。

外匯市場方面，受油價大跌影響，加幣、俄羅斯盧布亦出現貶值，油價和原物料價格為影響商品貨幣長期趨勢的最重要因素，油價萎靡不振還影響整體市場風險情緒，進一步推升美元避險需求。

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