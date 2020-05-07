台新Richart數位銀行市占5成稱霸 領先推未成年線上開戶再搶市

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行 Richart 數位銀行為數位帳戶以市占率約 5 成傲視群雄，該行以龍頭之姿於今 (7) 日宣布，進一步領先市場推出「未成年客戶線上開戶」服務，即日起 7 歲以上未滿 20 歲並領有國民身分證的未成年客戶，已可線上申辦 Richart 數位存款帳戶。

據金管會最新統計，截至第一季，數位帳戶開戶數前五大分別為：台新銀行 198.8 萬戶、國泰世華銀行 58.4 萬戶、王道銀行 43.5 萬戶、永豐銀行 37.2 萬戶、第一銀行 20.5 萬戶，其中，台新銀行 Richart 以約 5 成市佔率稱霸市場，絕對開戶數遠遠超過亞軍。

台新銀行表示，Richart 數位銀行近年持續深耕校園，在大專院校舉辦多場講座與實體體驗活動，帶動學生們提早開始學習理財觀念。隨著數位銀行發展，各項金融服務更加普及便利，具數位化金融服務需求民眾的年齡不斷降低，Richart 最常收到的使用回饋意見是「學生也想體驗線上開戶」，台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀說：「身為用戶許願池的 Richart 聽到了。」

包國儀表示，配合主管機關開放年滿 7 歲以上未成年人可線上申請開立數位存款帳戶，Richart 數位銀行領先市場推出「未成年客戶線上開戶」服務，即日起 7 歲以上未滿 20 歲並領有國民身分證的未成年客戶，已可線上申辦 Richart 數位存款帳戶，立即體驗便利的數位金融服務。

包國儀指出，Richart 數位銀行提供存款、基金、信用卡等整合式產品服務，結合便利的轉帳與繳費功能，只需透過手機就能進行金融服務，已是大多數民眾日常使用的主要帳戶。隨著使用人數的增加，常有不少 Richart 用戶希望幫子女線上申請 Richart 帳戶，讓子女練習管理零用錢及生活費用等。現在家長即可陪同子女下載 Richart APP 填寫申請資料，經家長 (法定代理人) 進行線上身分驗證後，即可完成開戶；即便是在外地求學的未成年子女，也能自行線上申請，再請家長協助完成驗證即可，申辦方式簡單便利，不受時間與空間限制。

包國儀表示，Richart APP 操作簡單直覺，每筆消費明細都可以記帳，還有視覺化的消費圖表分析工具，不論是儲蓄年節紅包錢、管理生活費或零用金都十分便利，有助理財初學者建立收支觀念、累積理財經驗。在開放未成年人線上開立 Richart 數位存款帳戶功能後，希望能幫助更多學生們提早開始透過 Richart 學習理財，打下理財好基礎。