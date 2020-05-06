90年來最慘！歐盟發經濟預警：今年GDP將萎縮7.5%

自採取封鎖措施以來，歐盟委員會週三 (6 日) 首度發布經濟預警，由於疫情導致歐洲經歷前所未有的經濟震盪，委員會預計今年歐盟 GDP 將萎縮 7.5%，公共債務和預算赤字將持續飆升，經濟恐創下 1930 年代經濟大蕭條以來最遭表現。

歐元區 GDP 季增率表現 圖片：tradingeconomics

鑑於各國疫情嚴峻程度有別，受到的經濟衝擊也有所不同，委員會預計今年希臘 GDP 將委縮 9.7%、義大利 GDP 萎縮 9.5%、西班牙 GDP 萎縮 9.4%、奧地利和波蘭 GDP 分別萎縮 5.5% 和 4.3%，歐盟最大經濟體德國也將萎縮 6.5%，法國經濟則面臨 8.2% 萎縮。

由於經濟萎縮，委員會預計通膨增長將出現停滯，預計今年通膨率將放緩至 0.2%，並在明年為回升至 1.1%。

上述預期基於較樂觀的基本假設，例如各國政府逐步解除封鎖措施、疫情得到控管以及政府和央行的財政、貨幣政策有效促進經濟增長。

歐盟委員會副主席 Valdis Dombrovskis 表示，雖然疫情所導致經濟後果遠比金融危機時期嚴重，不過影響程度仍取決於疫情演化，以及重啟經濟後的反彈能力。

實行封鎖措施數週後，隨著疫情傳播趨緩， 歐洲各國政府正逐步制定解封計劃，義大利、葡萄牙、希臘，德國和奧地利也已開始解除自家限制，然而隨著經濟體重新開放，整體商業活動將在未來幾個月內受到影響。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 表示，自 1930 年代經濟大蕭條以來，歐洲正經歷前所未有的經濟震盪，當前經濟衰退的深度和復甦動能都處於不平衡狀態，這種分歧無論對單一市場還是整個歐元區都構成威脅。

歐盟委員會也表示正持續努力刺激地區經濟，歐盟及成員國曾在上月下旬召開線上會議，同意設立「復甦基金」(Recovery Fund)，未來將就基金規模、來源以及配額等細節達成共識，預估規模將達 1.5 兆歐元。