饗賓集團受惠政府紓困及時雨 蔡總統：疫情過後會把經濟往上推

總統蔡英文今 (4) 日前往桃園饗賓餐旅集團，訪視經濟部紓困企業情形，饗賓總經理陳毅航強調，集團維持不停業、不裁員、不減薪、不放無薪假，感謝政府 1 個月內發放紓困及時雨；蔡總統致詞時強調，在疫情過後，會用更大的力道把經濟往上推。

蔡總統下午在行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、桃園市長鄭文燦等人的陪同，前往位於大園區的饗賓總部，董事長陳啟昌、總經理陳毅航經營團隊也親自迎接。

饗賓 2006 年跨出桃園，走向多品牌營運模式，旗下擁有饗食天堂、開飯川食堂等，陳毅航指出，去年營收衝上 35 億元新高，全台有 40 家分店、2000 多位員工，原本預估今年營業額上看 41 至 42 億元，但目前面臨疫情衝擊難以達標，不過，陳毅航有信心，2021 年將是成長最快速的一年。

陳毅航表示，忘不了沈部長在 3 月 28 日週六上午，加班召集餐飲業者開會，4 月 23 日就拿到第一筆行政院發放的 4639 萬元紓困金，接獲電話的那一天相當感動不禁落淚，覺得政府和人民站在一起，隨後又在 4 月 24 日收到兆豐銀行核發的授信通知書，通過紓困貸款。

蔡英文指出，這波疫情中，饗賓維持不停業、不裁員、不減薪、不放無薪假，這對很多人來講，是很難達到的目標，而餐飲業在受到這麼大的衝擊下，還能守住這四件事情，她要代表國家和政府來感謝。

這段期間看到大家同心協力，疫情管控上，醫療團隊、口罩國家隊、外交團隊，整個政府確實動起來，紓困團隊也非常努力，而這當中有一個人剛好兩樣都很吃重，那經濟部長沈榮津。

蔡英文表示，政府確實在防疫上面對很多挑戰，但仍盡全力和人民一起努力，希望確保抗疫成功、國民健康，在消費遞減的情況下，同時提出各式各樣的紓困方案，希望能保住臺灣經濟的元氣，等疫情過後，可以再重新集結，用更大的力道把經濟往上推。