統一超Q1獲利年減逾12% EPS 2.46元

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (6) 日公布第一季財報，稅後純益 25.54 億元，年減 12.15%，每股純益 2.46 元。

統一超第一季合併營收 630.5 億元，年增 3.22%，營業毛利 218.24 億元，年增 3.9%，毛利率 34.61%，年增 0.22 個百分點，營業利益 31.9 億元，年減 0.41%，營業利益率 5.06%，年減 0.18 個百分點。

統一超說明，由於首季認列 2019 年轉投資事業一次性財政返還，若排除此影響，首季獲利約略持平。

統一超第一季受惠持續展店、聯名商機、開發新商品，再加上宅經濟需求推升包裹代收服務成長等，營收穩健成長，本業不受新冠肺炎疫情明顯干擾；而轉投資事業則有統一速達和博客來表現穩健，貢獻集團營收。

在超商本業上，7-ELEVEN 以社會廚房為定位，第一季推出「就近買 安心吃」系列活動，並整合集團資源推出「Simple Fit」全新生活提案商品、開發具話題性與差異化商品，有效帶動買氣。

而 7-ELEVEN 交貨便服務內外資源整合，強調差異化，如網購平台獨家免運活動、寄件送購物金，以及賣貨便平台服務持續優化等，也成為挹注營收另一動能。

展店方面，7-ELEVEN 第一季推出全新複合型態「冷凍旗艦店」，擴大冷凍品項與生鮮結構，並於高雄開出第二家「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店。

至於轉投資事業，統一速達和博客來因近期消費者對網購和宅配需求增加，帶動業績較去年同期成長。

進入第二季，7-ELEVEN 攜手知名飲料、排隊名店推出獨家冰品、端午預購等，目標以不同生活提案滿足消費需求，成長腳步穩健。