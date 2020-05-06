GIS-KY首季本業轉虧 EPS 0.31元寫近15季新低

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (6) 日公告第 1 季財報，受疫情影響，首季本業轉虧，虧損 5744 萬元，但在業外補助金挹注下，稅後純益達 1.04 億元，季減 91.12%，年減 84.8%，每股純益 0.31 元，其中，每股純益創下近 15 季新低。

業成第 1 季合併營收 226.38 億元，季減 33.43%、年減 23.09%，毛利率 7.32%，季減 2.97 個百分點、年減 1.05 個百分點，營益率 -0.25%，由正轉負，稅後純益 1.04 億元，季減 91.12%，年減 84.8%，每股純益 0.31 元。

業成表示，第 1 季受疫情影響，造成工廠停工，但 4 月起廠區陸續恢復正常營運，復工率也回升至 9 成以上，加上受惠居家辦公、遠距教學商機，近期筆電、平板需求增加，有助短期營運動能升溫，預期第 2 季營運將優於第 1 季。

業成日前也公告 4 月營收，受惠筆電、平板需求強勁，營收重回百億元，達 105.16 億元，月增 10.48%、年增 30.72%，為近 5 個月高點。