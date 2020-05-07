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〈美股盤後〉川普投下美中貿易協議疑雲 道瓊下跌逾200點

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉川普投下美中貿易協議疑雲 道瓊下跌逾200點 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉川普投下美中貿易協議疑雲 道瓊下跌逾200點 (圖片：AFP)
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儘管「小非農」美國 ADP 就業數據銳減 2023.6 萬，創史上最大跌幅， 週三 (6 日) 在美國總統川普敦促重啟經濟的背景下，催動美股早盤開高。

尾盤時段，美國總統川普表示，將在大約一至兩個星期內報告，中國是否履行第一階段貿易協議規定的義務，美股四大指數於高點回落，標普、道瓊指數雙雙收黑。

道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)
道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

在新冠疫情衝擊全球經濟的背景下，美國財政部預計，今年二季將增發近 3 兆美元的公債，規模創單季歷史新高，自 1986 年以來再次發行 20 年期公債，此外，美國國會計畫將推出新一輪紓困法案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 360 萬例，死亡數突破 25.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 120 萬，死亡人數至少 7.1 萬。

世衛組織秘書長譚德塞週三警告，如果各國不極其小心地進行過渡 (逐步解封)，那麼重新實行封鎖的風險仍非常真實。

週三 (6 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 218.45 點，或 0.91%，收 23,664.64 點。
  • 標普 500 指數下跌 19.64 點，或 0.68%，收 2,848.80 點。
  • 那斯達克指數上漲 45.27 點，或 0.51%，收 8,854.39 點。
  • 費城半導體指數上漲 18.25 點，或 1.08%，收 1,707.75 點。
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標普 11 大板塊僅資訊科技 (+0.71%) 與非必需消費品 (+0.31%) 板塊上漲，公用事業板塊 (-3.51%) 領跌，其次為能源和金融板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎多收高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.44%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.03%；臉書 (FB-US) 上漲 0.68%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.27%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.98%。

道瓊 30 檔成分股盡墨。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.23%；旅行家集團 (TRV-US) 下跌 3.68%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.16%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.06%；波音 (BA-US) 下跌 2.82%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.87%；高盛 (GS-US) 下跌 0.77%。

費半成份股週三表現亮眼。AMD (AMD-US) 下跌 0.06%；美光 (MU-US) 上漲 1.48%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.30%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.38%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.38%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.60%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.83%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.69%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.27%。

焦點個股與財報

溫蒂漢堡 (WEN-US) 週二表示，美國因疫情陷入缺肉危機，有近五分之一的門市已沒有牛肉供應，但 4 月初起，美國同店銷售額每週都有所提升，其股價大漲 7.44%。

美牛豬肉供應不足促使消費者轉向購買植物肉產品，素肉企業「超越肉類」(BYND-US) 最新財報由虧轉盈，營收獲利皆優於預期，其股價週三飆漲 26.01%。

(圖片：AFP)
素肉企業「超越肉類」週三股價飆漲。(圖片：AFP)

通用汽車 (GM-US) 週三盤前公布 2020 財年第一季財報，營收由去年同期的 349 億美元，下滑 6.2% 至 327 億美元，但仍高於市場預估值 311 億美元，其股價上漲 2.96%。

遊戲業巨頭動視暴雪 (ATVI-US) 上季財報皆亮眼，受益於新冠疫情讓玩家暢玩遊戲消磨時間，其中暴雪娛樂部門主要營收來源於《魔獸世界》，其股價週三大漲 6.33%。

經濟數據

  • 美國 4 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 -2023.6，預估 -2100，前值 -2.7
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美國 ADP 新增就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

亞特蘭大 Fed 的 GDP 追蹤數據顯示，第二季美國經濟正在以 17.6% 的速度萎縮。

美國勞工部週五將發布更全面的 4 月非農就業報告。聖路易斯 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 預測，4 月非農將是有史以來最糟糕報告之一。

Bleakley 諮詢集團首席投資長 Peter Boockvar 表示：「當政府強迫企業關門，消費者不敢出門時，就會出現數據差的這種情況。但我們知道，隨著重啟經濟，許多工作崗位將會恢復，但肯定不會接近 2 月份的水準，說實話，這是一個需要數年才能痊癒的過程。」

LPL Financial 股票策略師 Jeff Buchbinder 週三發布的一份研究報告提到：「儘管我們對新增確診持穩和大規模刺激措施感到鼓舞，但股市估值不再具有吸引力，出現 10-15% 的修正幅度不會令我們感到驚訝。」

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 表示：「我們 (三月) 經歷了戲劇性的下跌，(四月) 經歷了相當戲劇性的反彈。在我看來，未來三到六個月，市場表現將劇烈波動、疲軟、回復，這並不奇怪。美股也許就是一個縮影。」

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