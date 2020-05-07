超悲觀預測！Fed布拉德：4月非農將是史上最糟糕報告之一

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三 (6 日) 表示，週五即將公布的 4 月非農報告，將會是美國有史以來最糟糕報告之一。

素有小非農之稱的美國 ADP 就業數據週三銳減 2023.6 萬，刷下史上最大跌幅。華爾街經濟學家亦悲觀預測，週五的非農報告將顯示，上月非農就業人數將大減約 2100 萬，失業率至少達 16%，高於 3 月份的 4.4%。

然而，聖路易聯準銀行總裁布拉德釋出更悲觀的預測，週五的非農就業報告可能是美國有史以來最糟糕的報告之一，不排除失業率超過 20%。

美國 ADP 新增就業人數 (圖：Zero Hedge)

布拉德表示：「週三報告在預料之中，因為政府正在利用失業保險計劃提供新冠疫情救濟…(週五公布的) 失業率將非常高，我們認為 20% 的並非不可能，甚至可能更高。」

布拉德研判，新冠危機的主要影響將落在第二季，到 2020 年底美國失業率回落到個位數，他不會感到驚訝。

布拉德表示：「美國 4 月 ADP 就業大幅下降並不令人感到意外，但如果控制疫情得宜，就業情況可能會在下半年大幅恢復。」

布拉德預估：「第三季將會是一個過渡季度，但預期會有相對較快的成長，然後，希望到第四季時，我們將完成快速增長過程。」

Moody's Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，失業率下滑可能會持續到 5 月，而招聘人員的復甦可能會在接下來的幾個月開始，好消息是我們正處於大量失業的頂峰。