大摩：蘋果4月App Store下載量激增40% 淨營收年增31%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情促使應用程式需求激增，也反映在蘋果 App Store 的下載量上。

根據大摩分析師 Katy Huberty 週三 (6 日) 的研究報告，蘋果 (AAPL-US) 應用程式商店 (Apple App Store) 於 4 月份總下載量年增 40%，創下 2015 年來最大漲幅，大摩認為 6 月份的 App Store 下載量甚至能超乎市場預期的增長 18%。

Huberty 透過 Sensor Tower 用來追蹤 App 下載量的數據，顯示蘋果 4 月份 App Store 淨營收達 17 億美元，較去年同期增長 31%，創下 2017 年 9 月以來最強勁的年增率。

分析師在研究報告中寫道，隨著部分地區封鎖限制逐步放寬，該行估計 4 月份 App Store 營收增長有望達到頂峰，料可帶動 App Store 一整季的表現。

她表示，在 App Store 支出比重最大的前十個國家，佔 App Store 總支出的 88%，其中除了澳洲以外，所有國家的 App Store 支出都在 4 月份出現比 3 月份強勁的增長。

而中國 App 下載量在 2 月份達到峰值，但隨著封鎖限制解除，3 月和 4 月的下載量開始放緩。

根據大摩報告，遊戲類別目前僅佔 App Store 支出的 70%，不過該項目在 4 月份增長 30%，遠高於 3 月份的 15%。而美國 4 月份的遊戲 App 營收增長 58%。

Huberty 表示，在 2 月 1 日至 4 月 30 日期間，App Store 下載次數最高的前五名 App 都是免費的應用程式，分別為視訊會議軟體 Zoom、抖音 (TikTok)，阿里巴巴的聊天和合作平台 DingTalk、YouTube 和 Instagram。

大摩分析師 Katy Huberty 週三維持其對蘋果股票的「增持」評級和每股 326 美元的目標股價。

蘋果股價 (圖片: Google)

蘋果週三上漲 1.03%，以每股 300.63 美元作收。