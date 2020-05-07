盤前財經大事搶先讀2020年05月07日

今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

英國央行利率決策

中國 4 月貿易帳

法說會：捷迅、玉山金、廣越、遠傳、宏正、IET-KY、神盾

川普：將在 1 到 2 周後報告 中國是否正在履行貿易協議

美國總統川普週三 (6 日) 表示，他將能在約一到兩周後報告中國是否正在履行第一階段貿易協議所規定的義務。他說，中國也許會、也或許不會兌現兩國間的貿易協議。閱讀全文...

疫情、經濟雙壓力 英相強生：最快下週一放寬封鎖措施

英國至今已封城超過一個月，這段期間，疫情和經濟宛如一把雙面刃，為政府帶來龐大壓力，英國首相強生 (Boris Johnson) 週三 (6 日) 表示，最快可能在下週一 (11 日) 起放寬封鎖措施，預計本週末向全國人民宣布相關細節。閱讀全文...

疫情重創獲利 法人估今年企業配息恐縮減 4 成

新冠肺炎疫情重創全球景氣與企業獲利，富達國際表示，企業因應經濟衰退將持續撙節開支，並減少股利發放，預估這次疫情恐讓企業配息平均減少約 4 成，縮減幅度較金融海嘯時期增加一倍。閱讀全文...

中華電拚 5G 首次發行不超過 300 億元無擔保公司債

中華電 (2412-TW) 昨 (6) 日宣布，為配合「5G + 轉型」雙軸策略，加上設備汰舊換新等業務，董事會通過將發行國內無擔保普通公司債，金額不超過 300 億元，這也是中華電首次發行普通公司債。閱讀全文...

被動元件量價齊揚 國巨、華新科 4 月營收同步月增逾一成

被動元件雙雄 4 月營收出爐，國巨 (2327-TW) 受惠需求強勁、漲價效應發酵，4 月營收 44.41 億元為 14 個月高點，月增 10.1%、年增 36.6%；不過，華新科 (2492-TW)4 月營收 27.21 億元，雖月增 11.3%，但年減 3.9%。閱讀全文...