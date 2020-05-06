〈友訊經營權之爭〉友訊稱握有證據合理解任二獨董 解任李中旺副董職務符合程序規定

馮忠鵬及鐘祥鳳今 (6) 日指出，友訊 (2332-TW) 解任二人獨董職務是莫須有的指控，解任不成立，對此友訊晚間發出聲明表示，已取得證據，證明二人獨立性違反規定，因此當然解任，昨日董事會程序及決議內容均符合法令規定。

友訊指出，昨日董事會前已取得相關事證，證明鍾祥鳳及馮忠鵬於選任前二年及任期中，有向公司或 (及) 關係企業公司取得報酬等情事，違反〈公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法〉規定之獨立性，依法當然解任，且於解任事由發生時，即生解任效力。

友訊進一步表示，依公司法規定，解任或選任董事長、副董事長，應有三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，因鍾祥鳳及馮忠鵬於董事會開會前已當然解任，故董事會應出席董事為六席。

昨日友訊董事會除李中旺缺席外，實際出席董事共五席，友訊主張，昨日董事會出席已達法定要求，並經出席董事決議通過，解任李中旺副董事長職務，另改選前勁投資有限公司擔任董事長之決議，均完全合法有效。

最後，友訊強調，馮忠鵬、鐘祥鳳二人配合市場派違法召集臨股會，並聲稱要擴大解任公司現在六席董事中的五席，僅留下李中旺一席，不但不合法，也不正當，而針對二人將提告昨日出席董事會的 5 名董事，友訊表示，將訴究誣告罪責。