美國政府重啟20年公債發行 本季借款規模將創紀錄新高

美國財政部週三 (6 日) 公布的計畫顯示，5 月 20 日將標售 20 年期公債，這是自 1986 年以來首次，預期初始發行規模為 200 億美元，超過多數分析師預期。

財政部負責聯邦財政的副助理部長 Brian Smith 表示，由於政府因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的衝擊，財政部的借貸需求已大為增加，鑑於與疫情相關資金流出的規模和相對不確定性，下一季財政部的現金餘額將保持較高水位。

財政部週一宣布，第 2 季預計借款達 3 兆美元。川普政府預計今年第 2 季 GDP 萎縮 40%，仍需要額外的經濟刺激計畫，聯邦赤字勢將超過 4 兆美元的預估規模。

美國政府過去的借貸中期限一般較短，但隨著債務總額來到 25 兆美元後，財政部正試圖延長期限，當前長期利率正處於歷史低點附近。

美國投資者則正賣出國債，從而推升了較長期債券的殖利率。10 年期美債殖利率升至 0.74%，為 4 月中以來最高，不過比 3 月市場動盪時創下的紀錄低點，僅高出不到 50 個基點。

Smith 指出，與疫情相關的最初融資增加，主要集中於短期的國庫券，但財政部希望在未來幾季，將融資移轉至較長期的債券，以此作為一種審慎的手段來管理其到期情況，並限制未來潛在的發行波動性。

除了 5 月的標售外，財政部計畫於 6 月及 7 月各標售 170 億美元的公債。

財政部本月晚些時候還將標售共 960 億美元的 3 年期、10 年期及 30 年期公債，金額分別是 420 億美元、320 億美元和 220 億美元。

Seaport Global 高層主管 Tom di Galoma 表示，政府現在主要著力在拉長借款期限，財政部正試圖把握住長期利率非常低的機會。

20 年期發債規模仍然高於了市場預期。NatWest 分析師 John Briggs 指出，原本市場預計的金額是 130-150 億美元，但最終來到 200 億美元之多。