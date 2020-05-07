友達擬分割通用及公共訊息顯示器事業部門 成100%子公司

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (7) 日表示，為推動價值轉型策略，董事會通過擬將通用顯示器、公共訊息顯示器事業單位分割給友達 100% 持有子公司，暫名為達擎，友達表示，分割事業單位將有助未來發展更靈活、彈性，也可望加速場域經濟、價值鏈延伸，發展 AIoT 等技術，提升整體營運績效，未來子公司成立後，不排除申請上市櫃。

據了解，這是友達首次分割旗下事業單位，這次擬分割的通用、公共訊息顯示器事業單位，因產品屬客製化、少量多樣，在面板業逆風中是獲利單位，未來分割後有助進一步提升產品價值，而分割出的子公司達擎，董事長、總經理同樣由彭双浪、柯富仁擔任，隨著達擎明年正式成立，集團資源綜效發酵，獲利表現將更好。

友達表示，未來達擎將負責通用顯示器、公共訊息顯示器的研發、銷售、客服，製造仍會由友達進行，由於仍友達 100% 持股子公司，將依合併報表認列營收，達擎也將更積極投入商業、運輸、醫療、工業、教育等各類應用市場，打造智慧物聯生態系。

友達進一步指出，達擎未來將提供通用顯示器產品包括 ATM 自動提款機、POS 銷售終端、Kiosk 自助服務終端顯示器、機上娛樂及航海系統顯示器、智慧工廠 IPC 工業用電腦顯示器，以及精準醫療等，公共訊息顯示器產品則包含智慧零售、交通和教育等各類型長條、方形、圓形等各類顯示器等。

友達表示，在 6 月 17 日取得股東會同意後，達擎擬以每股新台幣 10 元發行普通股 3685.55 萬股給友達作為對價，與友達所分割資產與負債整體營業價值新台幣約 3.68 億元相等，分割基準日則暫訂為 2021 年 1 月 1 日。