iPhone新機需求強+韓斗山轉單挹注 台虹Q2不淡營收雙位數成長

FCCL 生產廠台虹 (8039-TW) 第二季進入淡季，但 iPhone SE2 新機需求強勁，台虹也獲韓國斗山轉單，本季確定淡季不淡，第二季營收營收估季增雙位數，毛利率可維持 21% 水準。

蘋果新推出的 iPhone SE 2 新機需求快速增溫，且 iPhone SE 2 採取先前 iPhone 8 的架構設計，台虹先前已打進 iPhone 8 供應鏈，可迅速切入新款 SE2 供應，且由目前訂單來看，5 月訂單量將比 3 月及 4 月成長更快。

此外，台虹上游銅箔供應商日本三井在日本及馬來西亞廠，分別受疫情干擾造成產出量減少，供應給韓國斗山數量大幅減少，造成斗山 FCCL 無料可用，不過台虹作為日本三井的主要客戶，取得銅箔供應相對充足，也因此部分訂單已從斗山轉向台虹。

台虹 4 月營收 7.29 億元，已達旺季水準，月增 11.85%，年增 6.81%，第二季營收也可望季增雙位數，毛利率維持首季 21% 水準，前 4 月營收為 23.43 億元，年增 14.01%。

台虹去年每股純益 3.02 元，擬配發每股 2.5 元現金股利，第一季毛利率 21.07%，季減 3.83 個百分點，年增 9.64 個百分點，稅後純益 8355 萬元，季減 48.17%，每股純益 0.4 元。