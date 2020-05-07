〈房產〉建商價格放軟 4月住展風向球分數緩步上升 仍為連5藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，指標分數連兩個月上揚， 4 月總分 31 分，較 3 月 30.7 分增加 0.3 分，但是對應燈號仍為藍燈，已連續 5 個月亮藍燈。

住展研發長何世昌表示，因 4 月開賣建案數量較多，且部份舊建案議價空間稍微擴大，吸引民眾出手買房，房市買氣小幅回溫，風向球也因而慢慢往黃藍燈挺進。今年房市 329 檔期在 3 月上半場推案平淡，到了 4 月下半場推案量能湧現，推案潮將延續到 520 檔期。

住展風向球六大觀察指標的 4 月表現不一，預售屋推案量、來人與成交組數等 3 項分數上揚，成屋供給量、廣告批數持平，僅議價率一項分數下挫。

住展分析，4 月北台灣預售屋建案推案量達 600 餘億元，案量達 15 億元以上的預售指標案有台北市 - 松山「松蔦青語」、信義「宏築信義」與「達欣・信義文華」、士林「士林一品」、新北市 - 板橋「麗寶北歐莊園 - 瑞典月灣」、土城「家泰明心」、新莊「副都新庄」與、「築億築藝」、三重「河家歡」、土城「家泰明心」、泰山「明日城 2」、八里「合嘉快意人生」等。

同時，4 月新釋出的成屋供給戶數近 700 戶，與 3 月推出戶數相當，單一案量達 15 億以上的指標案則有新北市 - 新店「璞御」、三重「喜福匯 NO.5」與「捷仕堡 II」等建案。

由於 4 月全台疫情趨緩，今年房市 329 檔期在 3 月上半場推案平淡，到了 4 月下半場推案量能湧現，推案潮將延續到 520 檔期。雖然推案量變多，但業者的銷售信心卻沒有上升的跡象，釋出的報紙廣告量並不高。

何世昌分析，4 月市況上揚的關鍵，其中一部份與首度開賣的建案量較多有關，因初登場的建案新鮮度較高，且建案開賣前普遍接受客戶預約，所以公開時能夠有效挹注成交量。另外，則與業者價格放軟有關；由於特定建商與銷售一段時間的建案，成交價格已經沒那麼堅持，買方比較能談到好價格，因此提高買方出手意願。

雖然 4 月份推案量上升，市況也同步走揚，但仍有一些面向值得注意。首先，剛性需求並未如預期堅不可摧，反而持續萎縮，尤其是 4 月首購市場進一步下滑，雖然下滑幅度不大，但首購市場警示燈已亮，小宅建案近期買氣並不如預期。推估其原因，應該是跟近期就業市場表現不佳息息相關；當首購族對就業或轉職有所疑慮時，會比較不敢出手買房。另一部份，或許與首購產品單價普遍偏貴脫不了關係。

何世昌進一步指出，近期市場上買方「撿便宜」的心態濃厚，未來市況表現與建商讓利與否息息相關；雖然 4 月有些建案暫時讓利，但是否會形成降價風潮似乎還很難說，恐怕要再拉長時間觀察。