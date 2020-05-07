〈大南港案標脫〉富邦人壽逾282.87億元得標 單價375萬元創南港新高

由國揚 (2505-TW)、工信工程 (5521-TW) 及和桐 (1714-TW) 等上市櫃公司共同持有的「大南港」案，今 (7) 日由普華國際不動產公開標售後，由富邦人壽以 282.87 億元得標，溢價率達到 8.8%，每坪土地價逾 375 萬元，創南港土地單價新高。

今年第一季信義計畫區世貿三館的地上權標案，由南山人壽以 312.27 億元的權利金得標，高於底價約 46 億元，溢價率 17%，第二季則有今天的大南港案由富邦人壽以 282.87 億元得標，溢價率達到 8.8%；接下來將登場的北市商業土地標售焦點，將是開發金 (2883-TW) 位在南京東路五段的開發大樓現址 755.65 坪標案。

大南港案位於南港東新街南港路口，原占地面積達 1.06 萬坪，全案土地所有權利人持有面積，依比例為國揚建設持有 40%、和桐子公司和信成持有 21.25%、工信子公司展邦建設 12.5%、威力國際 10%、弘輝 8.75%、定利開發 7.5%。

大南港案經變更使用分區工變住商、完成捐地 40.5%，並自辦市地重劃後，原來地主總計可分回比例約在 59.5%，面積為 7513.92 坪，使用分區為商三特。

普華國際不動產指出，大南港案北側面臨南港路三段，西側面臨東新街，均為 25 公尺寬區域主要道路，基地達 7513.92 坪，距南港車站與信義計畫區僅約 5-6 分鐘車程。

這是南港繼去年南港輪胎 (2101-TW) 的「世界明珠」建案開賣後，在台北市東區門戶另一受市場矚目的超大型開發案。而潤泰新 (9945-TW) 在玉成段也有與日商合資的商辦大樓開發案，也正在進行中。

接下來將登場的北市商業土地標售焦點，聚焦在開發金 (2883-TW) 目前南京東路五段的開發大樓現址標案，將在第 3 季以公開標售方式處分，並由外資商仲戴德梁行拿下主辦標售案。戴德梁行董事總經理顏炳立指出，該標案可能改寫新紀錄。

戴德梁行指出，位於北市南京東路五段的開發大樓，原即具備顯著地標性質，位處台北市南京東路五段精華區域，土地使用分區為第三種商業區 (特)，土地面積 755.65 坪，全棟商辦面積約 7978.86 坪，為台北市少見重新開發的完整地塊。