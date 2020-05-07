布魯金斯學會：疫情衝擊經濟 近5分之1美國兒童面臨飢餓

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情讓美國的經濟和民生都陷入了危機，根據美國智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution) 的研究報告顯示，在美國，有近五分之一的兒童，因疫情造成的經濟衰退，正面臨飢餓與食物不足的問題。

據布魯金斯學會的報告指出，美國兒童如今正面臨糧食不安全的問題。調查顯示，截至今年的 4 月下旬， 有 12 歲以下兒童的家庭中，有 17.4% 的家庭表示，自疫情開始以來，家中的兒童飲食不足，因為家庭買不起足夠的食物。根據政府數據，這一數字較 2008 年經濟蕭條時期高出約 4.5 倍。

此外，調查中也發現，在 18 歲以下的未成年家庭中，有將近 35% 的家庭表示，購買的食物並不充足，沒有足夠的錢來獲取更多的食物，此數字也較 2018 年增加了約 20 個百分點。另外，在有 12 歲以下子女的家庭中當中，糧食不安全狀況的比例躍升至 40% 以上，與 2018 年相比增加了約 25 個百分點，更是 2008 年的相同狀態家庭的兩倍左右。

美國家庭糧食不安全調查 (圖片：brookings)

總體而言，有近 23% 的家庭出現糧食不安全的情況。相較之下，在 2018 年，只有大約 11% 的家庭表示難以負擔足夠的食物。

布魯金斯學會首席研究員 Lauren Bauer 認為，造成此種問題的原因之一，與學校停課，使孩子們無法在學校免費用餐相關。他也呼籲，政府應加強糧食安全相關計劃，以提高社會福利水平。