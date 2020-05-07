旺宏4月營收連3月創同期高 上半年營收可望優往年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 34.28 億元，月減 11.7%，年增 64.4%，受惠宅經濟與遠端工作需求推升，各產品線動能持穩，營收連 3 個月創同期新高；前 4 個月累計營收 128.44 億元，年增 58.3%，上半年營收可望創歷年同期高。

展望後市，旺宏董事長吳敏求表示，目前各廠已近滿載，第 2 季營運將與第 1 季相近、維持高檔，上半年營運更可望優於往年，雖然不確定性高，看下半年展望仍言之過早，但就客戶新品設計導入、及市場需求來看，今年營運將優於去年。

從各產品線來看，吳敏求表示，今年主要動能來自 NAND Flash 與高密度 NOR Flash，NOR Flash 第 2 季價格平均漲幅約個位數，SLC NAND 則漲約 1-3%。隨著高密度 NOR 需求大增，下半年起可能缺貨到明年；SLC NAND 則隨著市場轉往 3D NAND 發展，8GB 以下可能供不應求。

ROM 方面，上半年通常是淡季，但今年首季受惠宅經濟需求，淡季不淡，第 2 季營收貢獻估持平第 1 季。NOR Flash 部分，包括 5G、醫療、資料中心需求同步成長，看好 5G 等高密度 NOR Flash 應用下半年成長空間大，各領域對高密度需求也持續升溫。

旺宏首季受惠宅經濟與遠端工作需求推升，各產品線動能同步增溫，營收寫歷年同期新高，毛利率也重回 30%、達 31.3%，寫近 1 年新高，稅後純益 12.22 億元，季增 62%，年增 7.6 倍，每股純益 0.67 元。