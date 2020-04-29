〈旺宏法說〉Q1毛利率重回30% 純益季增6成 每股賺0.67元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (29) 日公布首季財報，受惠宅經濟與遠端工作需求推升，各產品線動能同步增溫，營收寫歷年同期新高，毛利率也重回 30%、達 31.3%，寫近 1 年新高，稅後純益 12.22 億元，季增 62%，年增 7.6 倍，每股純益 0.67 元。

旺宏第 1 季營收 94 億元，季減 2%，年增 56%，創歷年同期新高，毛利率 31.3%，季增 5.1 個百分點，年增 5.9 個百分點，營益率 12%，季增 4 個百分點，年增 11 個百分點；稅後純益 12.22 億元，季增 62%，年增 761%，每股純益 0.67 元。

旺宏表示，第 1 季已無存貨跌價損失，加上二廠受疫情需求驅動，產能利用率大幅提高，推升毛利率升溫，加上業外收益較上季轉正，帶動獲利攀揚。在客戶需求暢旺下，旺宏第 1 季存貨金額也由去年底的的 128.1 億元，下降至 107.76 億元，

產品營收占比方面，旺宏第 1 季 NOR Flash 占比 45%，營收季增 6%、年增 26%；ROM 占比 38%，營收季減 11%、年增 1.83 倍，淡季不淡；NAND Flash 占比 11%，營收季增 24%、年增 20%。