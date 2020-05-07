健鼎每股擬配發7.25元現金股利 稱霸蘋果PCB供應鏈

蘋果 PCB 供應鏈健鼎科技 (3044-TW) 對全年展望並不敢太樂觀，但就去年盈餘配發而言，今 (7) 日董事會通過依循過往的配發率，每股擬配 7.25 元現金股利，稱霸蘋果台廠 PCB 供應鏈。以今日收盤價 106.5 元計，現金殖利率約 6.8%。

目前已公布去年股利的蘋果 PCB 廠，臻鼎 - KY(4958-TW) 每股 4.5 元現金股利最高，華通 (2313-TW) 1.2 元現金股利，欣與 (3037-TW) 1.1 元現金股利，台郡 (6269-TW)、健鼎去年獲利都超過一個股本，今天健鼎董事會通過對去年股利擬配發每股現金 7.25 元。

健鼎 2019 年營收、獲利同步登上歷史新高，每股純益達 11.49 元，每股純益稱霸去年上市櫃 PCB 廠，健鼎歷年維持約 63% 盈餘配發率，2018 年每股純益 9.4 元，配發 5.9 元現金股利，今天決議去年盈餘每股擬配發 7.25 元。

健鼎今天董事會也通過首季財報營收 117.18 億元，季減 16.29%，年減 5.49%，毛利率為 15.85%，季減 5.4 個百分點，年減 2.11 個百分點，稅後純益 9.77 億元，季減 41.29%，年減 9.33% 每股純益 1.86 元。

健鼎的最新營收資料為 4 月營收 41.53 億元，月增 3.41%，年減 3.07%，累計 2020 年前 4 月營收 158.7 億元，年減 2.9%。