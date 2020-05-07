今年工具機產業遇逆風 產值難成長僅力拚持平

工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲今 (7) 日表示，上半年工具機出口產值可能較去年同期衰退 15-20%，今年整體產值不太可能成長，只求低空飛過，拚持平去年。不過，由於台灣疫情相對控制得宜，國內工具機零組件業者已可感受到轉單效應。

許文憲今日出席工具機暨零組件同業公會主辦、上銀科技 (2049-TW) 教育基金會協辦的《創罩奇機》紀錄片放映會，會後受訪時表示，今年第 1 季工具機產業受到肺炎疫情影響，表現不如去年同期，第 2 季業者仍在復工，看來也不太可能好轉，上半年工具機出口產值可能較去年同期衰退 15-20%。

許文憲表示，由於台灣疫情控制得宜，工具機零組件廠本月已感受到轉單效應；盼第 3 季全球疫情能較為穩定，但仍得觀察各國工廠第 3 季復工情況，第 4 季觀察各國船隻貨運往來發展。

工具機產業原先預期，今年產值將成長 5-10%，但受疫情影響，許文憲認為，今年工具機產值已不太可能成長，只求低空飛過，力拚持平去年表現。

此外，許文憲也提到，美國、日本、德國等政府，都以補貼方式，鼓勵企業從中國轉移至其他國家生產，但台灣目前沒有相關措施，建議政府可提出類似補助方案，並加強投資內需企業轉型。

為協助政府建置口罩產線，工具機暨零組件公會口罩國家隊快速成軍，支援政府擴充口罩設備產能，在 40 天內完成 92 條產線，將原本超過半年的製造工期縮短為 40 天，提前交機完成不可能的任務，《創罩奇機》紀錄了工具機暨零組件公會 29 家會員廠商，自發性志願參加口罩國家隊，建置產能的過程。