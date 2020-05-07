疫情趨緩+資金行情點火 這三大產業後市潛利可期

新冠肺炎疫情趨緩，激勵全球股市反彈，投信建議，在低利率環境推波助瀾下，資金可望持續湧入股市，可布局有成長性的全球性股票，其中看好科技、醫療與工業等產業投資標的。

富蘭克林華美投信表示，隨著疫情趨緩，加上疫苗與新藥研發陸續傳出捷報，讓各國政府開始討論重啟經濟的時間點，儘管疫情導致經濟成長率下修，但全球超低利率環境，讓資金湧向具成長趨勢股市，美股更因此持續上攻季線，預估可望進一步推升股市行情。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒表示，疫情受控制只是時間的問題，預計總體消費需求只是延後並非消失，未來消費端需求仍會逐漸恢復，因此對全球市場後勢仍具信心，超低利率 0% 至 0.25% 環境，加上量化寬鬆，預期資金將湧入股市，並追求產業具成長性的股票為主要投資標的。

左思軒認為，長期來說，股市上漲動能仍將以企業營收與創新獲利成長為主，評估新冠疫情之後的發展趨勢，將由美國科技、工業、醫療保健等產業領軍，持續創新研發並維持產業成長。

而若以企業獲利預估和其他總經數據而言，美國仍相對其他區域表現穩健，而即使短期內經濟受疫情衝擊、營收調整腳步，但預期逐漸復工之後，市場仍將恢復正常軌道。

但左思軒也提醒，儘管基本面問題不大，但後續仍需觀察兩大重點，包括新冠病毒疫情是否有效獲得控制，其次則是長期企業成長動能是否維持，而目前的投資區域和標的建議以美國股票為主，搭配歐洲、日本，並挑選具成長潛力與創新趨勢者，才能發揮長期投資優勢。

柏瑞投信則認為，受惠於各國央行紛紛擴大資產負債表，大量挹注市場流動性，帶動特別股價格自 3 月低點回升，預期在資金挹注、美國經濟可望在第 2 季落底的情況下，可望支撐特別股行情。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，在全球央行陸續啟動購債計畫的利多刺激下，投資等級的特別股價格將開始明顯回升，預估在各國央行大幅擴表下，特別股市場將迎來一波大資金潮，原先的資金淨流出將轉為穩定的淨流入，未來行情欲小不易。