晶華Q1獲利腰斬 EPS僅1.16元 創13年來單季新低

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (7) 日公布第一季財報，單季稅後純益 1.48 億元，年減幅達 50.73%，每股純益 (EPS)1.16 元，創 2007 年第一季以來單季新低，反映新冠肺炎疫情的嚴峻衝擊。

晶華第一季合併營收 13.61 億元，年減 19%；營業毛利 3.63 億元，年減 36.26%，毛利率 26.68%，年減 7.22 個百分點，罕見跌破 30% 之上的水準；營業利益 1.71 億元，年減 43.94%，營業利益率 12.54%，年減 5.57 個百分點，並創 7 個季度低點。

晶華表示，受到全球商務旅遊中斷、韓國和日本疫情升高，同時大型宴會如春酒及喜宴延期或取消等衝擊，住房和餐飲業務均衰退，不過，子公司太魯閣晶英、達美樂營收增加，以及 Silks Global 因有海外 Regent 權利金和回收應收帳款獲利提高，緩和部分衝擊。

晶華強調，儘管第一季營收減少，但集團業績表現在全台觀光業界仍保持領先地位，其中，整合集團資源優勢主打「買台北 ‧ 送礁溪」雙享假期，消費者反應熱絡，推升台北晶華酒店第一季的平均住房率為 44%，高於台北市五星級飯店的平均住房率 34.9%。

隨著 5 月母親節檔期來臨，台北晶華酒店已規劃多款別出心裁的過節方案，包括「母親節闔家外帶美饌」以及每房 6600 元加贈沐蘭 SPA 療程的住房優惠等，更成立專屬的「美食快熱送車隊」。

同時，晶華正積極配合觀光局指導的人才轉型培育計畫，力拚在非常時期持續提升品牌優質形象。