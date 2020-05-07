40歲世代》房子被法拍、存款剩10萬，也沒想過放棄 為女兒抗家族病史　胚胎師媽媽變美妝CEO

文●林喬慧

一支愛女心切的護唇膏，讓十藝生技創辦人宋美蒔在人生中場，萌生創業念頭，如今她的商品不只賣到全球 22 國，光機上免稅通路就達 18 國。(攝影者．陳宗怡)

跨界，是 40 歲媽媽創業最大挑戰。須捨棄積累多年的職場基礎，跳出舒適圈，學習不熟悉的事物，從頭開始。

而在決定創業的當下，才發現家中數千萬存款歸零、房子被法拍，你，還會辭掉工作，堅持創業嗎？

十藝生技創辦人宋美蒔的答案是：Yes！

同時經營代工、自有美妝品牌的十藝生技，近兩、三年策略轉型，自砍 to C 通路，交由代理商拓展國際市場。目前商品銷售全球 22 國，光是機上免稅通路就達 18 國，包括國泰、華航在內 18 家航空公司都買得到其商品，去年營收約一億元。

創業前的她，標準人生勝利組，自己是專門解決不孕者的胚胎師，曾在台安、長庚等醫院服務過，先生在金融圈任職，夫妻倆育有一名寶貝女兒。

讓她在人生中場，萌生創業念頭的，是愛女心切。其後，逼出她經商潛力的卻是：沒有退路。

宋美蒔家中有乳癌症病史，她盡可能打小就讓女兒遠離可能致癌物。「到現在我們家的洗碗精都是自己做的。」她說。

做護唇膏給女兒用

意外成創業契機

她回憶，女兒小學參加國外交換學生活動，她手工做護唇膏，一次做了 50 份，要給孩子們帶出國用，每份附兩份文件，一是手寫信，向其他家長說明緣由；一份則是化妝品添加物對人體影響的報告。

這竟意外吸引親友向她訂購護唇膏，她也因此常受邀演講，推廣無害用品理念。一年多後，朋友鼓勵她創業，原因是，演講只能影響少數人，不如做品牌將觀念讓更多人知道。

經過考慮，她決定從家庭共同數千萬存款中，挪出 500 萬元做創業基金。當年是 2007 年，她 41 歲，原先打的如意算盤是，自己有資本、有專業，就算失敗，也沒什麼大不了。

「我準備創業，存款裡那筆錢給我用。」她對先生說。不料先生回答：「那筆錢早就不見了。」

「青天霹靂，甚至我們的房子被法拍了，我完全不知道。」13 年前的對話，深刻在她腦海裡。

原來，一場金融風暴，先生賠光家中數千萬存款，兩棟房子，一棟房子法拍，另一棟出售還債，存款只剩 10 萬元，連下個月住所都沒著落。

若是一般人，多半選擇暫緩創業，繼續工作穩住家中收入。但創業的念頭燃燒，她仍遞出辭職信，背水一戰。

她跟舊同事標會，籌到近百萬元，拿媽媽地契貸款，貸到 3 百多萬元，「我當時完全沒辦法，回頭沒有後路了。」

起初，她把既有優勢發揮極致，硬鑿出一條生路。產品，她從最熟悉的醫療領域開始，推出醫美品牌 ERH；人脈，她自己寫配方，請美國熟悉廠商製作；通路，從藥局寄售開始，靠著說行話，幾個月就將商品鋪到台 70 幾家藥局。

但，寄售藥局，銷售期一長，庫存壓力大、資金回收也慢。當時電商平台剛興起，她把腦筋動到網路上，從博客來、雅虎一家家打電話拜訪，寄出產品資料，得到的都是：靜候佳音。

有次，PChome 窗口表示電商說明會已結束，要她下個月再聯繫。「我等不到下個月，我問他可以早一點嗎？現在可以嗎？」對方被她纏功打動，願意在當天中午吃飯前，挪出十幾分鐘見宋美蒔一面，而 PChome 也成為她第一個上架平台。

這一面，成為她事業上的轉捩點。

儘管原本是醫學專業人士，但在電商這塊，她是白紙一張，網路購物是平行世界，她下定決心學習新知識。

於是，每次平台開網路行銷課程，她永遠是坐在第一排那位年紀最大的學員。她主動加入美妝類前幾大品牌會員，觀察這些品牌怎麼發 EDM、設定主題、做促銷，跟客戶互動技巧。

網路商城開設第 5 個月才成交第一筆訂單，第 8 個月就成為美妝類評價第 1 名，連續 4 年網路美妝類評價、銷售冠軍。原來，她在訂單進來後隔天，打電話給消費者，叮嚀商品使用方式，這種像媽媽般主動關心用戶，在電商中罕見。第 2 年，營收就到 3 千 5 百萬元。

曾爭吵不斷、幾乎是先生陪女兒

「是自己的選擇，沒人應該要認同」

為了將事業推到國際，7 年前她加入阿里巴巴國際站，為的不僅是賣商品、找上、下游供應鏈，更是從中學習化妝品產業熱搜詞彙，掌握同業價格區間，做為開發、內容與零售價格的參考。她鎖定國際市場發展，目前海外營收占比達 7 成。

十幾年來，她的家庭關係起起伏伏。未創業前，她就十分忙碌，小孩念小學時，學校警衛晚上 9 點關燈下班，就會打電話給她：「全校只剩一個小孩子，趕快來接。」孩子甚至還能模仿媽媽筆跡代簽聯絡簿。

創業後，一肩扛起家計的她，能夠分給家人的時間更少得可憐，陪伴女兒的幾乎都是先生，「我小孩對她爸爸很好，對我很冷。」

曾經有段時間，夫妻倆爭執不斷，她在家中備著一袋行李，隨時準備要離開，「我中間一樣會掙扎。」妳選擇創業，工作要做好，怎麼可能睡飽、陪好家人，如何拿捏？這是她近 5 年來的修煉。

「創業是我自己的選擇，不是女兒選擇媽媽要多厲害，也不是老公娶我要我做的事。既然都不是，這是我自己的選擇，所以沒有人應該要幫妳認同妳在工作上所受的這些委屈。」

想通這一點，所有事情就不再那麼為難。隨著她與先生的關係改善，女兒與她更親近，目前女兒已大學畢業，在十藝擔任國貿窗口。現在的她，終於在家庭與事業中，悟出平衡的智慧。

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來源：《商業周刊》 1695 期

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