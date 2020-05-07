中美晶Q1純益季增27% 每股賺2.37元

中美晶 (5483-TW) 今 (7) 日董事會通過第 1 季財報，由於太陽能本業今年第 1 季未再提列損失，加上子公司環球晶 (6488-TW) 表現持穩挹注，單季稅後純益達 13.84 億元，季增 27.56%，年減 24.74%，每股純益 2.37 元。

中美晶第 1 季營收 152.78 億元，季增 0.23%，年減 12.72%，毛利率 33.05%，季減 2 個百分點，年減 4.06 個百分點，營益率 24.3%，季減 0.28 個百分點，年減 4.63 個百分點；稅後純益 13.84 億元，季增 27.56%，年減 24.74%，每股純益 2.37 元。

中美晶表示，由於新冠肺炎疫情帶動醫療、居家辦公、遠距教學等半導體硬體組件需求增加，及半導體客戶為防止突發性供應鏈缺口，建立安全庫存，半導體矽晶圓子公司環球晶第 2 季訂單持穩，各廠產能維持高稼動率。

太陽能方面，疫情波及許多產業，直接衝擊全球經濟，太陽能產品第 2 季與第 3 季市場能見度低，將持續關注全球疫情動態，因時制宜，實施避險的應對策略。

展望未來，中美晶表示，新冠肺炎疫情走向牽繫全球經濟下半年態勢發展，一旦疫情穩定控制，全球產業市場供需運作將重啟正常，半導體產業在 AI、IoT、5G、記憶體等產品帶動下，將迅速回溫，環球晶營運前景樂觀可期。

而中美晶去年估列負債準備打銷長約虧損後，已擺脫長約沉重包袱，太陽能本業回歸正常市場機制，並已掌握太陽能業務正現金收入，現金部位充裕。

